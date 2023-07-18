Кого ще звільнять від мобілізації – названо категорію

В Україні вирішили звільнити від мобілізації ще одну категорію чоловіків. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект в першому читанні.

До списку українців, які не підлягають мобілізації, хочуть внести працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає НСН.

Кого хочуть звільнити від мобілізації

Зміни планується внести до ст. 23 ЗУ “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, вони передбачають, що працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації.

Ініціатива запровадити зміни належить представникам Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

Наразі через неврегульованість питання військовозобов’язані представники ДСНС підлягають мобілізації.

Депутати вважають, що зазначеним особам необхідно надавати відстрочення від служби, тому що призов до армії цієї категорії чоловіків негативно відображається на виконанні робочих завдань.

Щоб зміни набули чинності, законопроєкт ще потрібно ухвалити у другому читанні та направити на підпис президентові України.

Раніше ми повідомляли, чи треба чоловікам, які виїхали за кордон, ставати на військовий облік.

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