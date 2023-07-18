Загальна мобілізація – чи треба чоловікам, які виїхали за кордон, ставати на військовий облік

Під час воєнного стану всі чоловіки у віці від 18 до 60 років мають військовий обов’язок. Чи треба українцям, які виїхали за кордон, ставати на військовий облік

Якщо особа перебуває за кордоном більше трьох місяців, то вона має перебувати на військовому обліку в закордонних дипломатичних установах України за місцем консульського обліку.

При цьому закордонні представництва не можуть вручати повістки за українським законодавством.

Військовий облік здійснюється відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487.

Про це розповідає НСН.

Чи треба чоловікам, які виїхали за кордон, ставати на військовий облік

Тож військовозобов’язані українці, які виїхали за кордон, мають там стати на військовий облік, інакше це вважатиметься ухиленням від виконання військового обов’язку.

Водночас ігнорування норми щодо постановки на військовий облік – не підстава для депортації, правових передумов для цього у дипустанов немає.

Проте адвокат Богдан Пересада зазначає, що порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Можливий розмір штрафу 850-1700 гривень.

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