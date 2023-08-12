Після звільнення обласних військкомів почнеться очищення районних та міських ТЦК – нардеп

Одразу після звільнення всіх обласних військкомів розпочнеться процес очищення районних та міських ТЦК.

Про це представник президента у Верховній Раді, нардеп “Слуги народу” Федір Веніславський зазначив у ефірі телемарафону, інформує НСН із посиланням на Еspreso.

За його словами, надалі звільнення можуть відбутися і на нижчих рівнях: у районних та міських територіальних центрах.

Веніславський наголосив, що попри наявні системні зловживання та корупцію, одночасно звільнити керівників ТЦК на усіх рівнях неможливо, оскільки “треба розуміти, що це головний механізм, який забезпечує, за великим рахунком, поповнення тих неминучих втрат, які несе війна, серед військовослужбовців”.

“Але, безперечно, коли будуть призначені очільники обласного рівня серед нових людей, яким чужа сама сутність корупції, які розуміють, що таке життя, що таке смерть, і які повернулися з переднього краю, то я думаю, вони точно забезпечать повне очищення всіх територіальних центрів від тих, хто намагається використати службове становище проти інтересів держави для особистого збагачення”, вказав Веніславський.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що на засідання РНБО ухвалили рішення про звільнення всіх обласних військкомів.

На думку президента, керувати військкоматами мають військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров’я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму.

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