В Україні планують створити військову поліцію – які завдання вона виконуватиме

В Україні планують створити військову поліцію. У Міноборони розповіли, чим вона займеться
Військова поліція в Україні займеться припиненням військових злочинів та підтриманням дисципліни серед військових.
Про це повідомляє НСН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Зазначається, що на базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої, зокрема, є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане військова поліція.
У розробці законопроєкту про військову поліцію України бере активну участь Головне управління військової юстиції Міноборони.
В Україні планують створити військову поліцію
У відомстві додають, що військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України.
Орган утворять на основі військової служби правопорядку у ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій).
Мета створення органу – підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної спеціальної служби транспорту.
Основні завдання:
- правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу та військових статутів
- оперативно-розшукова діяльність
- спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ
- забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ
- захист прав військовослужбовців
- захист державного майна
- виконання покарань
Також передбачається досягнення сумісності військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО. Наразі законопроєкт проходить процедуру погодження.
Зазначимо, що станом на квітень Офіс генпрокурора зареєстрував десятки тисяч потенційних воєнних злочинів, які могли вчинити російські військові в Україні.
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