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В Україні планують створити військову поліцію – які завдання вона виконуватиме

Журналіст
В Україні планують створити військову поліцію – які завдання вона виконуватиме
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В Україні планують створити військову поліцію. У Міноборони розповіли, чим вона займеться

Військова поліція в Україні займеться припиненням військових злочинів та підтриманням дисципліни серед військових.

Про це повідомляє НСН з посиланням на прес-службу Міноборони.

Зазначається, що на базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої, зокрема, є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане військова поліція.

У розробці законопроєкту про військову поліцію України бере активну участь Головне управління військової юстиції Міноборони.

В Україні планують створити військову поліцію

В Україні планують створити військову поліцію – які завдання вона виконуватиме

У відомстві додають, що військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України.

Орган утворять на основі військової служби правопорядку у ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій).

Мета створення органу – підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної спеціальної служби транспорту.

Основні завдання: 

  • правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу та військових статутів
  • оперативно-розшукова діяльність
  • спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ
  • забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ
  • захист прав військовослужбовців
  • захист державного майна
  • виконання покарань

Також передбачається досягнення сумісності військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО. Наразі законопроєкт проходить процедуру погодження.

Зазначимо, що станом на квітень Офіс генпрокурора зареєстрував десятки тисяч потенційних воєнних злочинів, які могли вчинити російські військові в Україні.

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