Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив про можливий вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини територій. НСН зібрала реакції представників української влади на цю заяву.

Що саме сказав Стіан Єнссен

Я вважаю, що одним із рішень може бути відмова України від території і отримання членства в НАТО в обмін на це (територіальні поступки Росії), – заявив керівник апарату генсека НАТО

Про це Єнссен сказав на публічній дискусії в норвезькому місті Арендаль. Він додав, що “важливо, аби ми це обговорили”.

У відповідь на уточнення Єнссен зауважив, що дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, і в них, зокрема, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

Я не кажу, що має бути саме так. Але це може бути ймовірним рішенням, – пояснив керівник апарату генсека НАТО

Вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини територій: реакція української влади

МЗС України

Міністерство закордонних справ України відреагувало на припущення керівника апарату генсекретаря НАТО Стіан Єнссен, що Україна може стати членом Альянсу, якщо відмовиться від частини своєї території.

Позицію відомства оприлюднив речник Олег Ніколенко.

Речник українського МЗС назвав “абсолютно неприйнятними” розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій.

Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії, – наголосив він

Ніколенко додав, що натомість в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО.

Речник МЗС зазначив, що Україна налаштована на подальше “плідне співробітництво із Секретаріатом НАТО задля досягнення цих цілей”.

Голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія

Голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що гіпотетичні міркування про відмову України територій в обмін на членство в НАТО заохочують Росію до подальшої агресії.

Розмови про відмову від наших територій в обмін на будь-що лише заохочують агресію. У принципі, ми це вже бачимо по перших реакціях із Москви. Їм ця ідея подобається, бо вона узаконює загарбницькі війни й підриває міжнародне право. Вона веде до поразки демократії та тріумфу тоталітарних режимів. Відмова від територій не означає закінчення війни. Вона гарантує нові конфлікти у різних точках земної кулі, – написав Арахамія у Твітер

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк різко розкритикував заяву представника НАТО, що Альянс може надати Україні членство в обмін на відмову від захоплених Росією територій.

Розміняти територію на парасольку НАТО? Дивно. Тобто свідомо піти на програш демократії, заохочення глобального злочинця, консервацію російського режиму, знищення міжнародного права й обов’язкове перенесення війни на інші покоління, – сказав він

На думку Подоляка, якщо російський диктатор Володимир Путін не зазнає нищівної поразки, війна обов’язково повернеться зі збільшеними апетитами Росії.

Спроби зберегти світовий порядок і встановити “поганий мир” через, скажімо прямо, тріумф Путіна не принесуть світу мир, але принесуть і ганьбу, і війну. Це стосується будь-яких форматів нового “розподілу Європи”, зокрема з парасолькою НАТО. То навіщо тоді пропонувати бажаний для Росії сценарій заморожування замість пришвидшення постачання зброї? Не треба заохочувати вбивць жахливими індульгенціями, – сказав Подоляк

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов назвав “дивним вкидом” заяви про те, що Україна може поступитися територією задля вступу до НАТО. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, після Другої світової війни жодна країна не проходила таких випробувань, які проходить Україна.

Звичайно, можна давати поради, ще один діяч зробив заяву щодо наших земель. Досить дивна, як на мене. Нам своє робити — виганяти ворога з нашої території, — сказав Данілов

Він зазначив, що має на увазі заяву “одного з клерків” НАТО, який заявив, що Україна може розглядати питання територіальних поступок в обмін на членство в Альянсі.

Дивний такий вкид. Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено, — підкреслив секретар РНБО

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