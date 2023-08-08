«Міг би продати щось з елітного майна!»: ще одного депутата зі «Слуги Народу» хочуть вигнати з фракції

Ще одного депутата зі «Слуги Народу» хочуть вигнати з фракції, передає НСН. Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія у вівторок, 8 серпня, заявив, що ініціює виключення з фракції народного депутата Богдана Торохтія, який відпочивав у Болгарії під час воєнного стану.

Арахамія написав у Телеграмі, що «наше терпіння не вічне» і нардеп мав час пояснити свою поведінку і «спробувати хоч якось реабілітуватися», але він цього не зробив.

Як варіант — продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча б дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме. Але нічого з цього зроблено не було, — заявив нардеп

За словами Арахамії, у Слузі народу дізналися, що сам Торохтій продовжував отримувати компенсацію за оренду житла з держбюджету, поки його родичі купували елітне майно.

Голова фракції оголосив, що Торохтій має повернути отримані гроші державі та скласти мандат. Арахамія ініціює його виключення з фракції.

Ще одного депутата зі «Слуги Народу» хочуть вигнати з фракції: текст заяви Арахамії

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info виявили, що дружина народного депутата Богдана Торохтія у серпні 2022-го придбала квартиру та приміщення в Болгарії, у курортному місті Несебр, а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську.

А у травні журналісти Bihus.Info показали, як нардеп Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та відпочиває на морі за кордоном під час воєнного стану.

Журналісти дослідили, що з березня 2022 року родина Торохтія встигла змінити три автомобілі. Усі вони купувалися на ім’я його дружини Аліни Левченко. Але їздить на новому Mercedes-Benz EQS вартістю $197851 сам нардеп.

Згідно з офіційною інформацією на сайті партії “Слуга народу”, перед тим, як Богдан Торохтій став нардепом, він працював юрисконсультом ПАТ, а до цього в Кіровоградській ОДА. Чесно заробити на таких позиціях гроші, необхідні для такого способу життя, видається неможливим.

Його дружина, Аліна Левченко, у Facebook заявила, що її статки дозволяють купувати автомобілі. Її сторінку в соцмережі закрито. На ній можна побачити гарне фото Аліни та місця її робіт: Центр сертифікації та експертизи насіння, районна парторганізація партії УДАР.

Вона колишня радниця гендиректора у ДП Антонов, екс-помічниця нардепа Сергія Капліна та екс-радниця екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Незрозуміло, що саме рекомендувала ця молода красуня. І за що їй сплачували такі гроші.

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