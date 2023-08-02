Ухилянти переслідують добровольців – заява фракції ЄС у Київраді

Депутати фракції ЄС (“Європейська Солідарність”) у Київраді зробили заяву щодо переслідування депутатів фракції Олега Левченка та Ігоря Хацевича.

Про це інформує НСН із посиланням на пресслужбу ЄС.

“Ми, депутати фракції “Європейська Солідарність” у Київраді, вважаємо переслідування наших колег-військовослужбовців ЗСУ спробою ліквідувати місцеве самоврядування в столиці, аби передати всі повноваження ВЦА.

Сьогодні, до річниці призначення Татарова і за його вказівкою, слідчі ДБР оголосили звинувачення депутатам нашої фракції Олегу Левченку та Ігорю Хацевичу, які проходять службу в одній з військових частин Києва і нещодавно повернулися зі Словʼянська.

Пред’явивши підозру цим військовослужбовцям, ДБР вийшло як за рамки Закону, так і здорового глузду.

Ми підкреслюємо, йдеться про наших колег-добровольців, які з перших годин повномасштабної агресії 24 лютого 2022 року взяли до рук зброю, записалися в 206 батальйон Територіальної оборони і стали на блокпостах на захисті Києва.

Тобто звинувачення стосується періоду, коли загроза для столиці минула і ці військовослужбовці отримали НАКАЗ командира відбути у розпорядження ВЦА Києва. І цей наказ виконувався, бо не був скасований до їхнього переведення в інший батальйон 29 березня 2023 року.

Прикметно також, що саме ДБР, співробітники якого за добу до повномасштабного вторгнення спалили всі документи і звалили з Києва в район Личаківського суду Львова, не бачить тих депутатів місцевих рад і колишніх чиновників влади, які реально ні дня не служили в ЗСУ, а звинувачує в “ухилянні від військової служби” реальних військовослужбовців-добровольців!

Ухилянти переслідують добровольців?

Запобіжний захід, який обрала прокуратура, є відверто знущальним – арешт 60 діб перешкоджає їхній службі в армії і робить неможливим виконання депутатських обов’язків та участь у сесіях Київради.

Недаремно ті, хто проводив слідчі дії, ставили запитання про політичну діяльність депутатів, настирливо і неприховано цікавились, наприклад, чи вони є членами “Європейської Солідарності” і чи не планують вони вийти з фракції. 30% запитань прокурора стосувались саме депутатської діяльності.

Тому на нашу думку головна мета влади – руками ДБР паралізувати роботу місцевого самоврядування, щоб потім передати його повноваження ВЦА.

Ми рішуче протестуємо проти наступу на децентралізацію, одну з найуспішніших реформ в Україні. Ті, хто перешкоджає захисту держави, будуть обов’язково притягнуті до відповідальності і опиняться на лаві підсудних”, – йдеться в заяві фракції “ЄС”.

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