Під час проходження ВЛК можуть виникнути труднощі, або ж питання, які потребують додаткового роз’яснення. Куди звертатись у таких випадках
Якщо під час проходження ВЛК виникли, потрібно звертатись на гарячі лінії органів, які компетентні консультувати по конкретній тематиці.
Списком таких контактів поділились у групі “Ти ж юрист” в Telegram, інформує НСН.
Міністерство оборони України
У Міністерство можна звертатись при наступних питаннях:
- отримання направлення на лікування та ВЛК військовослужбовцями ЗСУ
- необхідні документи для ВЛК
- оскарження рішень ВЛК
- виконання рішень ВЛК, соціальні гарантії військовослужбовців
Контактний телефон: 0 800 500 442
Міністерство охорони здоров’я України
Тут можна отримати консультацію щодо:
- проходження військовослужбовцями огляду МСЕК
- ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я
- прийом скарг на обслуговування в цивільних закладах охорони здоров’я
Контактний телефон: 0 800 60 20 19
Проходження ВЛК – куди звертатись, якщо виникли труднощі або питання
Командування Медичних сил Збройних Сил України
У цій структурі проконсультують з наступних питань:
- лікування у військово-медичних закладах
- медичне забезпечення військовослужбовців ЗСУ
Контактний телефон: 044 522 83 58
Сили територіальної оборони ЗСУ
Сюди потрібно звертатись, якщо виникла потреба в інформаційній підтримці військовослужбовців Сил ТрО ЗСУ щодо направлення на лікування та проходження ВЛК.
Контактний телефон: 0 800 507 028
Міністерство у справах ветеранів України
У це Міністерство можуть звертатись військові, які повернулись із лінії фронту.
Контактний телефон: 063 227-14-27 – з питань встановлення статусів та соціального захисту.
Контактний телефон: 063 035-54-68 – з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти.
Національне інформаційне бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб
У цьому бюро надають підтримку родинам військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб.
Контактний телефон: 044 287-81-65 (дзвінки з-за кордону).
Урядовий контактний центр
З усіх інших питань варто звертатись за цими номерами:
1545 – загальна урядова гаряча лінія
1545 (на IVR кнопка 9) – гаряча лінія з питань ветеранів війни та членів їх сімей
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