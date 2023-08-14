Під час проходження ВЛК можуть виникнути труднощі, або ж питання, які потребують додаткового роз’яснення. Куди звертатись у таких випадках

Якщо під час проходження ВЛК виникли, потрібно звертатись на гарячі лінії органів, які компетентні консультувати по конкретній тематиці.

Списком таких контактів поділились у групі “Ти ж юрист” в Telegram, інформує НСН.

Міністерство оборони України

У Міністерство можна звертатись при наступних питаннях:

отримання направлення на лікування та ВЛК військовослужбовцями ЗСУ

необхідні документи для ВЛК

оскарження рішень ВЛК

виконання рішень ВЛК, соціальні гарантії військовослужбовців

Контактний телефон: 0 800 500 442

Міністерство охорони здоров’я України

Тут можна отримати консультацію щодо:

проходження військовослужбовцями огляду МСЕК

ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я

прийом скарг на обслуговування в цивільних закладах охорони здоров’я

Контактний телефон: 0 800 60 20 19

Проходження ВЛК – куди звертатись, якщо виникли труднощі або питання

Командування Медичних сил Збройних Сил України

У цій структурі проконсультують з наступних питань:

лікування у військово-медичних закладах

медичне забезпечення військовослужбовців ЗСУ

Контактний телефон: 044 522 83 58

Сили територіальної оборони ЗСУ

Сюди потрібно звертатись, якщо виникла потреба в інформаційній підтримці військовослужбовців Сил ТрО ЗСУ щодо направлення на лікування та проходження ВЛК.

Контактний телефон: 0 800 507 028

Міністерство у справах ветеранів України

У це Міністерство можуть звертатись військові, які повернулись із лінії фронту.

Контактний телефон: 063 227-14-27 – з питань встановлення статусів та соціального захисту.

Контактний телефон: 063 035-54-68 – з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти.

Національне інформаційне бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб

У цьому бюро надають підтримку родинам військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб.

Контактний телефон: 044 287-81-65 (дзвінки з-за кордону).

Урядовий контактний центр

З усіх інших питань варто звертатись за цими номерами:

1545 – загальна урядова гаряча лінія

1545 (на IVR кнопка 9) – гаряча лінія з питань ветеранів війни та членів їх сімей

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