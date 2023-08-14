5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

50
Тег:
CуспільствоSoc
50

Проходження ВЛК – куди звертатись, якщо виникли труднощі або питання

Журналіст
Проходження ВЛК куди звертатись, якщо виникли труднощі або питання
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Під час проходження ВЛК можуть виникнути труднощі, або ж питання, які потребують додаткового роз’яснення. Куди звертатись у таких випадках

Якщо під час проходження ВЛК виникли, потрібно звертатись на гарячі лінії органів, які компетентні консультувати по конкретній тематиці.

Списком таких контактів поділились у групі “Ти ж юрист” в Telegram, інформує НСН.

Міністерство оборони України

У Міністерство можна звертатись при наступних питаннях:

  • отримання направлення на лікування та ВЛК військовослужбовцями ЗСУ
  • необхідні документи для ВЛК
  • оскарження рішень ВЛК
  • виконання рішень ВЛК, соціальні гарантії військовослужбовців

Контактний телефон: 0 800 500 442

Міністерство охорони здоров’я України

Тут можна отримати консультацію щодо:

  • проходження військовослужбовцями огляду МСЕК
  • ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я
  • прийом скарг на обслуговування в цивільних закладах охорони здоров’я

Контактний телефон: 0 800 60 20 19

Проходження ВЛК – куди звертатись, якщо виникли труднощі або питання

Проходження ВЛК куди звертатись, якщо виникли труднощі або питання

Командування Медичних сил Збройних Сил України

У цій структурі проконсультують з наступних питань:

  • лікування у військово-медичних закладах
  • медичне забезпечення військовослужбовців ЗСУ

Контактний телефон: 044 522 83 58

Сили територіальної оборони ЗСУ

Сюди потрібно звертатись, якщо виникла потреба в інформаційній підтримці військовослужбовців Сил ТрО ЗСУ щодо направлення на лікування та проходження ВЛК.

Контактний телефон: 0 800 507 028

Міністерство у справах ветеранів України

У це Міністерство можуть звертатись військові, які повернулись із лінії фронту.

Контактний телефон: 063 227-14-27 – з питань встановлення статусів та соціального захисту.

Контактний телефон: 063 035-54-68 – з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти.

Національне інформаційне бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб

У цьому бюро надають підтримку родинам військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб.

Контактний телефон: 044 287-81-65 (дзвінки з-за кордону).

Урядовий контактний центр

З усіх інших питань варто звертатись за цими номерами:

1545 – загальна урядова гаряча лінія

1545 (на IVR кнопка 9) – гаряча лінія з питань ветеранів війни та членів їх сімей

Ще новини України: Перелік людей з інвалідністю розширили – що змінилось

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у Телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×