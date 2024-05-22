22 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

22 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 22 травня. Міжнародний день Бути собою і Міжнародний день біологічного різноманіття. Православні вшановують пам’ять мученика Василіска. Залишилося 223 дні до Нового року. Це середа і на цей день припадає 819 день повномасштабної війни в Україні.
22 травня – яке сьогодні церковне свято
22 травня – день пам’яті мученика Василіска.
Василіск жив у IV столітті. Він був християнином і мав дар зцілення. Це були часи правління Максиміана Галерії, коли влаштовувалися гоніння на християн. Потрапив під них і Василіск – його схопили і відправили до в’язниці міста Комани.
Там Василіску наснився Господь і провістив мученику швидку смерть. Василіск відпросився у вартових, щоб попрощатися з рідними – його відпустили, тому що шанували за чудеса, які він робив. Коли Василіска привели на суд до правителя в язичницьке капище, то з небес зійшов вогонь і спалив капище. Градоначальник був у гніві і велів стратити християнина. На місці могили святого згодом побудували храм на його честь. Мощі святого Василіска також зцілюють вірян від багатьох хвороб.
22 травня у світі
Міжнародний день «Бути собою» — це щорічне свято, яке заохочує людей сприйняти свою автентичність, відзначати різноманітність і сприяти самосприйняттю та самовираженню. Цей день. відзначається щорічно 22 травня і має за мету нагадати про те, що кожна людина унікальна, неповторна та цінна.
Ця подія про індивідуальність, про звільнення від очікувань та стереотипів суспільства, про розвиток культури інклюзивності та прийняття.
У Міжнародний день «Бути собою»:
- зробіть те, що давно не могли наважитись зробити
- хай сьогодні буде день, коли ви не засуджуєте себе ні за що
- напишіть із вдячністю три риси, що відрізняють вас від інших та опублікуйте це в соціальних мережах! Позначте хештегом #beingyouday
Можливість кинути виклик стереотипам, сприяти рівності та прийняттю, вшанувати красу різноманітності, заохотити людей сприймати себе справжніми, створюючи світ, де кожного приймають і цінують таким, яким він є – це головна мета відзначення Міжнародного дня «Бути собою».
А також у світі:
- Всесвітній день прееклампсії
- Міжнародний день біологічного різноманіття
- Всесвітній день міських фермерів
- День Шерлока Холмса
- Всесвітній день готів
Іменини 22 травня
- Володимир, Данило, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Любов, а також Микола, Сергій, Денис
Талісманом людини, народженої 22 травня, вважається корал. Він з давніх часів вважається символом щастя та безсмертя, а також сприяє розвитку інтуїції.
Традиції, заборони, прикмети 22 травня
До святого Василіска звертаються з проханнями про зміцнення віри, зцілення душевних і тілесних недуг, просять дати сил винести життєві труднощі.
Цього дня дозволяється наводити лад у домі, прати і готувати їжу. Сьогодні збирають і сушать волошки – чаєм із цих квітів лікують застуду, болі в шлунку, суглобах. За народним повір’ям, якщо 22 травня сплести вінок і принести його додому, то в оселю прийде добро й сімейний добробут.
Цим днем знаменується кінець весни і початок передліття (з 22 травня по 10 червня). Можуть бути грози, дощі: “Дощ у травні хліба підіймає”. Якщо йде дощ – добре вродить зерно.
Ще прикмети 22 травня:
- зацвіла горобина – до ранньої осені;
- горобці в’ють гнізда – чекай дощів;
- пішов дощ – буде гарний урожай;
- грім уночі – погода налагодиться;
- жаби розквакалися – вродить овес.
Що не можна робити 22 травня
У народі Василисків день за старих часів вважали одним із найстрашніших – за повір’ями, у цей час народжувався зміїний цар Василіск. Тому сьогодні намагалися не починати нову роботу – успіху в ній не буде, а також заборонялося працювати на городі та полі: “Не сіяли, не орали – страшний день пережидали, щоб поля не засмітили і волошки не вродили”, – так говорили в народі.
Крім того:
- Не можна сваритися, ображати кого-небудь,
- Не варто відмовляти в допомозі,
- Не рекомендується заздрити, пліткувати і піддаватися зневірі.
- Також цього дня не можна свистіти – це до обману і крадіжок,
- Ксі нетермінові хірургічні операції краще перенести на інший день.
22 травня в історії
Визначні події
- 1861 — Тараса Шевченка перепоховано в Каневі на Чернечій горі.
- 1892 — доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти.
- 1846 — у Нью-Йорку заснована інформаційна агенція «Associated Press».
- 1919 — У Києві в церкві святого Миколая відправили перше богослужіння українською мовою, через що цей день «неофіційно» став днем народження Української Автокефальної Православної Церкви.
- 1927 — поблизу Сініна, Китай, землетрус магнітудою 8,3 став причиною 200 000 смертей. Один із найбільш руйнівних землетрусів в історії.
- 1939 — Гітлер та Муссоліні створили політичний та військовий альянс між Німеччиною та Італією (так званий «Сталевий пакт»).
- 1942 — Мексика вступає у Другу світову війну на боці союзників.
- 1960 — стався найсильніший у XX столітті землетрус силою 9,5 балів за шкалою Ріхтера — в Чилі.
- 1972 — Вперше в історії лідер США Річард Ніксон прибув із візитом до СРСР.
- 1979 — похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який вилився у масову акцію протесту.
- 2009 — СБУ порушила кримінальну справу за фактом Геноциду в Україні 1932—1933 років (за ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України — «Геноцид»).
- 2014 – біля міста Волноваха стався напад бойовиків ДНР на блокпост української 51-ї механізованої бригади. 16 українських військовиків загинуло, 32 травмовано. А біля міста Рубіжне, внаслідок бою з проросійськими бойовиками, українська 30-та механізована бригада зазнала втрат і відступила. 3 українських військовиків загинуло, 7 поранено.
Народилися 22 травня
- 1813 — Ріхард Ваґнер, німецький композитор.
- 1840 — Марко Кропивницький, український актор, режисер і драматург, з ім’ям якого пов’язане створення українського театру.
- 1859 — Артур Конан Дойл, англійський письменник, автор оповідань про Шерлока Голмса.
- 1879 — Симон Петлюра, державний і військовий діяч, третій глава Української Народної Республіки (варіант — 23 травня).
- 1907 — Лоуренс Олів’є, британський актор театру та кіно, режисер, продюсер, один з найвидатніших акторів XX століття.
- 1909 — Денис Квітковський, український історик, адвокат, публіцист, педагог, видавець, політичний та громадський діяч.
- 1919 — Микола Тарновський, український письменник.
- 1920 — Микола Гринько, український кіноактор.
- 1924 — Шарль Азнавур, французький співак-шансоньє та актор.
- 1945 — Юрій Рибчинський, український поет, драматург, сценарист, заслужений діяч мистецтв України.
- 1948 — Євген Мартинов, композитор і співак.
- 1970 — Наомі Кемпбелл, американська топ-модель і акторка.
- 1986 — Сергій Колосов, білоруський хокеїст.
Померли 22 травня
- 1885 — Віктор Гюґо, національний поет Франції, реформатор французького вірша, творець романтичної драми, прозаїк, зачинатель і теоретик французького романтизму (*1802)
- 1919 — Остап Нижанківський, український композитор, диригент, громадський діяч, розстріляний поляками без суду.
- 1948 — Євген Тимченко, український мовознавець-україніст, перекладач, академік АН УРСР.
- 2017 — Нікі Гейден, американський мотогонщик, чемпіон світу в класі MotoGP, у віці 35 років загинув під час велотренування в Італії, зіткнувшись із легковим авто
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