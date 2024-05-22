Купити квартиру в Дніпрі

7
Тег:
Cуспільство
7

22 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Автор -
Журналіст
22 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

22 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 22 травня. Міжнародний день Бути собою і Міжнародний день біологічного різноманіття. Православні вшановують пам’ять мученика Василіска. Залишилося 223 дні до Нового року. Це середа і на цей день припадає 819 день повномасштабної війни в Україні.

22 травня – яке сьогодні церковне свято

22 травня – яке сьогодні церковне свято

22 травня – день пам’яті мученика Василіска.

Василіск жив у IV столітті. Він був християнином і мав дар зцілення. Це були часи правління Максиміана Галерії, коли влаштовувалися гоніння на християн. Потрапив під них і Василіск – його схопили і відправили до в’язниці міста Комани.

Там Василіску наснився Господь і провістив мученику швидку смерть. Василіск відпросився у вартових, щоб попрощатися з рідними – його відпустили, тому що шанували за чудеса, які він робив. Коли Василіска привели на суд до правителя в язичницьке капище, то з небес зійшов вогонь і спалив капище. Градоначальник був у гніві і велів стратити християнина. На місці могили святого згодом побудували храм на його честь. Мощі святого Василіска також зцілюють вірян від багатьох хвороб.

22 травня у світі

Міжнародний день «Бути собою» — це щорічне свято, яке заохочує людей сприйняти свою автентичність, відзначати різноманітність і сприяти самосприйняттю та самовираженню. Цей день. відзначається щорічно 22 травня і має за мету нагадати про те, що кожна людина унікальна, неповторна та цінна.

Ця подія про індивідуальність, про звільнення від очікувань та стереотипів суспільства, про розвиток культури інклюзивності та прийняття.

У Міжнародний день «Бути собою»:

  • зробіть те, що давно не могли наважитись зробити
  • хай сьогодні буде день, коли ви не засуджуєте себе ні за що
  • напишіть із вдячністю три риси, що відрізняють вас від інших та опублікуйте це в соціальних мережах! Позначте хештегом #beingyouday

Можливість кинути виклик стереотипам, сприяти рівності та прийняттю, вшанувати красу різноманітності, заохотити людей сприймати себе справжніми, створюючи світ, де кожного приймають і цінують таким, яким він є – це головна мета відзначення Міжнародного дня «Бути собою».

А також у світі:

  • Всесвітній день прееклампсії
  • Міжнародний день біологічного різноманіття
  • Всесвітній день міських фермерів
  • День Шерлока Холмса
  • Всесвітній день готів

Іменини 22 травня

  • Володимир, Данило, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Любов, а також Микола, Сергій, Денис

Талісманом людини, народженої 22 травня, вважається корал. Він з давніх часів вважається символом щастя та безсмертя, а також сприяє розвитку інтуїції.

Традиції, заборони, прикмети 22 травня

До святого Василіска звертаються з проханнями про зміцнення віри, зцілення душевних і тілесних недуг, просять дати сил винести життєві труднощі.

Цього дня дозволяється наводити лад у домі, прати і готувати їжу. Сьогодні збирають і сушать волошки – чаєм із цих квітів лікують застуду, болі в шлунку, суглобах. За народним повір’ям, якщо 22 травня сплести вінок і принести його додому, то в оселю прийде добро й сімейний добробут.

Цим днем знаменується кінець весни і початок передліття (з 22 травня по 10 червня). Можуть бути грози, дощі: “Дощ у травні хліба підіймає”. Якщо йде дощ – добре вродить зерно.

Ще прикмети 22 травня:

  • зацвіла горобина – до ранньої осені;
  • горобці в’ють гнізда – чекай дощів;
  • пішов дощ – буде гарний урожай;
  • грім уночі – погода налагодиться;
  • жаби розквакалися – вродить овес.

Що не можна робити 22 травня

У народі Василисків день за старих часів вважали одним із найстрашніших – за повір’ями, у цей час народжувався зміїний цар Василіск. Тому сьогодні намагалися не починати нову роботу – успіху в ній не буде, а також заборонялося працювати на городі та полі: “Не сіяли, не орали – страшний день пережидали, щоб поля не засмітили і волошки не вродили”, – так говорили в народі.

Крім того:

  • Не можна сваритися, ображати кого-небудь,
  • Не варто відмовляти в допомозі,
  • Не рекомендується заздрити, пліткувати і піддаватися зневірі.
  • Також цього дня не можна свистіти – це до обману і крадіжок,
  • Ксі нетермінові хірургічні операції краще перенести на інший день.

22 травня в історії

Визначні події

Тараса Шевченка перепоховано в Каневі на Чернечій горі

  • 1861 — Тараса Шевченка перепоховано в Каневі на Чернечій горі.
  • 1892 — доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти.
  • 1846 — у Нью-Йорку заснована інформаційна агенція «Associated Press».
  • 1919 — У Києві в церкві святого Миколая відправили перше богослужіння українською мовою, через що цей день «неофіційно» став днем народження Української Автокефальної Православної Церкви.
  • 1927 — поблизу Сініна, Китай, землетрус магнітудою 8,3 став причиною 200 000 смертей. Один із найбільш руйнівних землетрусів в історії.
  • 1939 — Гітлер та Муссоліні створили політичний та військовий альянс між Німеччиною та Італією (так званий «Сталевий пакт»).
  • 1942 — Мексика вступає у Другу світову війну на боці союзників.
  • 1960 — стався найсильніший у XX столітті землетрус силою 9,5 балів за шкалою Ріхтера — в Чилі.
  • 1972 — Вперше в історії лідер США Річард Ніксон прибув із візитом до СРСР.
  • 1979 — похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який вилився у масову акцію протесту.
  • 2009 — СБУ порушила кримінальну справу за фактом Геноциду в Україні 1932—1933 років (за ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України — «Геноцид»).
  • 2014 – біля міста Волноваха стався напад бойовиків ДНР на блокпост української 51-ї механізованої бригади. 16 українських військовиків загинуло, 32 травмовано. А біля міста Рубіжне, внаслідок бою з проросійськими бойовиками, українська 30-та механізована бригада зазнала втрат і відступила. 3 українських військовиків загинуло, 7 поранено.

Народилися 22 травня

  • 1813 — Ріхард Ваґнер, німецький композитор.
  • 1840 — Марко Кропивницький, український актор, режисер і драматург, з ім’ям якого пов’язане створення українського театру.
  • 1859 — Артур Конан Дойл, англійський письменник, автор оповідань про Шерлока Голмса.
  • 1879 — Симон Петлюра, державний і військовий діяч, третій глава Української Народної Республіки (варіант — 23 травня).
  • 1907 — Лоуренс Олів’є, британський актор театру та кіно, режисер, продюсер, один з найвидатніших акторів XX століття.
  • 1909 — Денис Квітковський, український історик, адвокат, публіцист, педагог, видавець, політичний та громадський діяч.
  • 1919 — Микола Тарновський, український письменник.
  • 1920 — Микола Гринько, український кіноактор.
  • 1924 — Шарль Азнавур, французький співак-шансоньє та актор.
  • 1945 — Юрій Рибчинський, український поет, драматург, сценарист, заслужений діяч мистецтв України.
  • 1948 — Євген Мартинов, композитор і співак.
  • 1970 — Наомі Кемпбелл, американська топ-модель і акторка.
  • 1986 — Сергій Колосов, білоруський хокеїст.

Померли 22 травня

  • 1885 — Віктор Гюґо, національний поет Франції, реформатор французького вірша, творець романтичної драми, прозаїк, зачинатель і теоретик французького романтизму (*1802)
  • 1919 — Остап Нижанківський, український композитор, диригент, громадський діяч, розстріляний поляками без суду.
  • 1948 — Євген Тимченко, український мовознавець-україніст, перекладач, академік АН УРСР.
  • 2017 — Нікі Гейден, американський мотогонщик, чемпіон світу в класі MotoGP, у віці 35 років загинув під час велотренування в Італії, зіткнувшись із легковим авто

Читайте також: Церковний календар на червень 2024 року: коли будемо святкувати Трійцю

Наш Телеграм

Схожі публікації

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×