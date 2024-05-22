22 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

22 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 22 травня. Міжнародний день Бути собою і Міжнародний день біологічного різноманіття. Православні вшановують пам’ять мученика Василіска. Залишилося 223 дні до Нового року. Це середа і на цей день припадає 819 день повномасштабної війни в Україні.

22 травня – яке сьогодні церковне свято

22 травня – день пам’яті мученика Василіска.

Василіск жив у IV столітті. Він був християнином і мав дар зцілення. Це були часи правління Максиміана Галерії, коли влаштовувалися гоніння на християн. Потрапив під них і Василіск – його схопили і відправили до в’язниці міста Комани.

Там Василіску наснився Господь і провістив мученику швидку смерть. Василіск відпросився у вартових, щоб попрощатися з рідними – його відпустили, тому що шанували за чудеса, які він робив. Коли Василіска привели на суд до правителя в язичницьке капище, то з небес зійшов вогонь і спалив капище. Градоначальник був у гніві і велів стратити християнина. На місці могили святого згодом побудували храм на його честь. Мощі святого Василіска також зцілюють вірян від багатьох хвороб.

22 травня у світі

Міжнародний день «Бути собою» — це щорічне свято, яке заохочує людей сприйняти свою автентичність, відзначати різноманітність і сприяти самосприйняттю та самовираженню. Цей день. відзначається щорічно 22 травня і має за мету нагадати про те, що кожна людина унікальна, неповторна та цінна.

Ця подія про індивідуальність, про звільнення від очікувань та стереотипів суспільства, про розвиток культури інклюзивності та прийняття.

У Міжнародний день «Бути собою»:

зробіть те, що давно не могли наважитись зробити

хай сьогодні буде день, коли ви не засуджуєте себе ні за що

напишіть із вдячністю три риси, що відрізняють вас від інших та опублікуйте це в соціальних мережах! Позначте хештегом #beingyouday

Можливість кинути виклик стереотипам, сприяти рівності та прийняттю, вшанувати красу різноманітності, заохотити людей сприймати себе справжніми, створюючи світ, де кожного приймають і цінують таким, яким він є – це головна мета відзначення Міжнародного дня «Бути собою».

А також у світі:

Всесвітній день прееклампсії

Міжнародний день біологічного різноманіття

Всесвітній день міських фермерів

День Шерлока Холмса

Всесвітній день готів

Іменини 22 травня

Володимир, Данило, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Любов, а також Микола, Сергій, Денис

Талісманом людини, народженої 22 травня, вважається корал. Він з давніх часів вважається символом щастя та безсмертя, а також сприяє розвитку інтуїції.

Традиції, заборони, прикмети 22 травня

До святого Василіска звертаються з проханнями про зміцнення віри, зцілення душевних і тілесних недуг, просять дати сил винести життєві труднощі.

Цього дня дозволяється наводити лад у домі, прати і готувати їжу. Сьогодні збирають і сушать волошки – чаєм із цих квітів лікують застуду, болі в шлунку, суглобах. За народним повір’ям, якщо 22 травня сплести вінок і принести його додому, то в оселю прийде добро й сімейний добробут.

Цим днем знаменується кінець весни і початок передліття (з 22 травня по 10 червня). Можуть бути грози, дощі: “Дощ у травні хліба підіймає”. Якщо йде дощ – добре вродить зерно.

Ще прикмети 22 травня:

зацвіла горобина – до ранньої осені;

горобці в’ють гнізда – чекай дощів;

пішов дощ – буде гарний урожай;

грім уночі – погода налагодиться;

жаби розквакалися – вродить овес.

Що не можна робити 22 травня

У народі Василисків день за старих часів вважали одним із найстрашніших – за повір’ями, у цей час народжувався зміїний цар Василіск. Тому сьогодні намагалися не починати нову роботу – успіху в ній не буде, а також заборонялося працювати на городі та полі: “Не сіяли, не орали – страшний день пережидали, щоб поля не засмітили і волошки не вродили”, – так говорили в народі.

Крім того:

Не можна сваритися, ображати кого-небудь,

Не варто відмовляти в допомозі,

Не рекомендується заздрити, пліткувати і піддаватися зневірі.

Також цього дня не можна свистіти – це до обману і крадіжок,

Ксі нетермінові хірургічні операції краще перенести на інший день.

22 травня в історії

Визначні події

1861 — Тараса Шевченка перепоховано в Каневі на Чернечій горі.

1892 — доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти.

1846 — у Нью-Йорку заснована інформаційна агенція «Associated Press».

1919 — У Києві в церкві святого Миколая відправили перше богослужіння українською мовою, через що цей день «неофіційно» став днем народження Української Автокефальної Православної Церкви.

1927 — поблизу Сініна, Китай, землетрус магнітудою 8,3 став причиною 200 000 смертей. Один із найбільш руйнівних землетрусів в історії.

1939 — Гітлер та Муссоліні створили політичний та військовий альянс між Німеччиною та Італією (так званий «Сталевий пакт»).

1942 — Мексика вступає у Другу світову війну на боці союзників.

1960 — стався найсильніший у XX столітті землетрус силою 9,5 балів за шкалою Ріхтера — в Чилі.

1972 — Вперше в історії лідер США Річард Ніксон прибув із візитом до СРСР.

1979 — похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який вилився у масову акцію протесту.

2009 — СБУ порушила кримінальну справу за фактом Геноциду в Україні 1932—1933 років (за ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України — «Геноцид»).

2014 – біля міста Волноваха стався напад бойовиків ДНР на блокпост української 51-ї механізованої бригади. 16 українських військовиків загинуло, 32 травмовано. А біля міста Рубіжне, внаслідок бою з проросійськими бойовиками, українська 30-та механізована бригада зазнала втрат і відступила. 3 українських військовиків загинуло, 7 поранено.

Народилися 22 травня

1813 — Ріхард Ваґнер, німецький композитор.

1840 — Марко Кропивницький, український актор, режисер і драматург, з ім’ям якого пов’язане створення українського театру.

1859 — Артур Конан Дойл, англійський письменник, автор оповідань про Шерлока Голмса.

1879 — Симон Петлюра, державний і військовий діяч, третій глава Української Народної Республіки (варіант — 23 травня).

1907 — Лоуренс Олів’є, британський актор театру та кіно, режисер, продюсер, один з найвидатніших акторів XX століття.

1909 — Денис Квітковський, український історик, адвокат, публіцист, педагог, видавець, політичний та громадський діяч.

1919 — Микола Тарновський, український письменник.

1920 — Микола Гринько, український кіноактор.

1924 — Шарль Азнавур, французький співак-шансоньє та актор.

1945 — Юрій Рибчинський, український поет, драматург, сценарист, заслужений діяч мистецтв України.

1948 — Євген Мартинов, композитор і співак.

1970 — Наомі Кемпбелл, американська топ-модель і акторка.

1986 — Сергій Колосов, білоруський хокеїст.

Померли 22 травня

1885 — Віктор Гюґо, національний поет Франції, реформатор французького вірша, творець романтичної драми, прозаїк, зачинатель і теоретик французького романтизму (*1802)

1919 — Остап Нижанківський, український композитор, диригент, громадський діяч, розстріляний поляками без суду.

1948 — Євген Тимченко, український мовознавець-україніст, перекладач, академік АН УРСР.

2017 — Нікі Гейден, американський мотогонщик, чемпіон світу в класі MotoGP, у віці 35 років загинув під час велотренування в Італії, зіткнувшись із легковим авто

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