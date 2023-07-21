Чи можуть знятого з обліку чоловіка відправити на ВЛК під час мобілізації – пояснення

Чи можливо, щоб знятого з обліку чоловіка відправити на ВЛК під час загальної мобілізації в Україні.

Про це розповіла юристка Галина Токмач, передає НСН.

За словами юристки, якщо чоловік був виключений з військового обліку військовозобов’язаних, його не можуть направити на ВЛК.

Оскільки були виключені з військового обліку військовозобов’язаних, а тому Вас навіть не можуть направити на ВЛК (вручити відповідну повістку), зазначила Галина Токмач.

Так, відповідно до норм Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1487, повістка може бути вручена лише певній категорії громадян, а саме: призовникам, військовозобов’язаним та резервістам.

ВЛК: що це таке

Це військово-лікарська комісія, яку проходить кожен військозобовʼязаний після отримання відповідної повістки чи військовослужбовець після поранення.

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації чоловіки призивного віку та військовозобов’язані отримують повістки. Перша повістка передбачає уточнення облікових даних, а наступна – проходження військово-лікарської комісії.

Отримавши повістку, чоловік повинен з’явитися у назначений день до військкомату за місцем прописки, звідки його направлять на медкомісію.

Основне завдання ВЛК:

визначення придатності за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних;

встановлення причинного зв’язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв);

визначення необхідності й умов застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

Відповідно, військо-лікарська комісія вирішує, чи може людина за станом здоровʼя виконувати бойові завдання та призиватися на військову службу.

Пунктом 3.8 глави 3 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України 14.08.2008 № 402, передбачено, що після закінчення медичного обстеження під час мобілізації ВЛК виносить щодо військовозобов’язаного одну із таких постанов:

“придатний до військової служби”,

“тимчасово непридатний до військової служби (вказати дату повторного огляду)”,

“непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку”.

Зазначимо, що виключенню з військового обліку у відповідних військкоматах підлягають громадяни України, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Які категорії військовозобов’язаних не призвуть примусово у серпні

У серпні примусово не призвуть:

людей, котрі визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;

жінок та чоловіків, котрі утримують трьох та більше дітей віком до 18 років;

жінок та чоловіків, котрі самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;

жінок та чоловіків, опікунів, піклувальників, названих батьків, батьків-вихователів, котрі виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінок і чоловіків, опікунів, піклувальників, названих батьків, батьків-вихователів, котрі виховують хвору дитину (важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі псих I типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня), або дитину, котра отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги (це має підтверджуватись документом, виданим лікарсько-консультативною комісією);

жінок та чоловіків, котрі утримують повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю І або ІІ групи;

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, названих батьків, батьків-вихователів, котрі утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;

осіб, зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), котрі за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії установи охорони здоров’я потребують постійного догляду;

тих, хто має дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи;

опікунів особи з інвалідністю, котру визнали у суді недієздатною;

осіб, зайнятих постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи;

осіб, зайнятих постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком МСЕК чи лікарсько-консультативної комісії, потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Раніше ми повідомляли, що президент Зеленський 18 липня підписав закон щодо змін у питанні виконання військового обов’язку та проходження військової служби.

Як повідомили у Міноборони, закон передбачає, зокрема, можливість військовослужбовцям під час воєнного стану після висновку військово-лікарської комісії з переоглядом бути звільненими в запас. Також він передбачає випробувальний термін при прийнятті на військову службу за контрактом.

Законом також встановлюється обов’язковий випробувальний термін від одного до шести місяців для громадян, уперше прийнятих на військову службу за контрактом.

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