В Україні продовжується масове вручення повісток на камеру, щоб у разі відмови військовозобов’язаного надати відео як доказ у суді.

Однак, це не зовсім законно, вважає адвокат Роман Симутін, передає НСН.

Про це правник розповів на своєму YouTube каналі. Симутін докладно пояснив, чи суд прийме такий доказ і чи є він допустимим.

За словами адвоката, законність використання представниками ТЦК СП бодікамерів нічим не регламентована.

Адвокат порівняв дії представників військкоматів та поліцейських, які за законом мають право записувати все, що відбувається, на відеореєстратор. Разом з тим, він додав, що дуже часто в суді надають неповні фрагменти відео, на яких видно конкретний момент без повної картини.

“Що робить поліція? Вирізає все, залишаючи запис на 2–3 хвилини, тобто лише фіксацію відмови від огляду чи задування в драгер. А те, що з відео вирізано півгодини розмови, умовлянь, погроз – це ж дрібниця”, каже Симутін.

Виходячи з цього, за словами адвоката, представники ТЦК СП також можуть надавати до суду лише вирізки з повного запису процесу вручення повістки, які просто підтвердять факт вручення повістки або відмови від її отримання.

А показувати кадри застосування сили, погроз та іншого порушення прав людини суду навряд чи хтось буде, каже Роман Смутін.

У такому разі, суд не зможе прийняти відео з бодікамер як допустимий доказ, оскільки це не регламентується законом, але остаточне рішення залежить від “внутрішніх переконань судді”, підкреслив експерт.

Щоб уникнути таких ситуацій, адвокат радить українцям вести відеозапис розмови із представниками військкоматів на свої мобільні телефони. Він також попередив, що можуть бути заперечення щодо того, що військових знімати не можна, проте їм також заборонено вести відеозйомку.

“Кумедність ситуації в тому, що вони не мають права здійснювати відеозйомку, тому що діють способом, не передбаченим законом і формально дозвіл знімати повинні питати у вас. Тому ви маєте право заборонити відеозйомку та послатися на незаконність застосування реєстраторів представниками ТЦК”, підсумував Роман Симутін.

Вручення повісток на камеру – адвокат пояснив, як поводитися. Відео

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