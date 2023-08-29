Отримати виплати можуть ті українці, які були змушені виїхати за кордон під час повномасштабного вторгнення рф, але зараз вже приїхали чи планують повернутися найближчим часом.

Громадська організація “Інша освіта” запустила стипендіальну програму виплати допомоги українцям, які тимчасово виїжджали за кордон, але зараз повертаються до України.

Такі громадяни можуть отримувати по 18 тис. грн протягом трьох місяців плюс одноразову виплату у розмірі 10 тис. грн, йдеться на сайті організації, передає НСН.

Хто може отримати виплати

Програму було створено для активістів, художників, підприємців, культурних діячів, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон, але планують повернутися до України у наступні три місяці або вже повернулися додому.

Пріоритет надаватиметься громадянам, які працюють за такими напрямами: культура та мистецтво, неформальна освіта, публічний активізм, екологія, медіа, подолання наслідків війни у суспільстві, соціальні інновації та захист прав людини.

У рамках проекту допомогу отримають 50 людей. Для цього потрібно заповнити аплікаційну форму за посиланням до 29 вересня 2023 року включно.

Критерії відбору:

Є чіткий та структурований план реалізації діяльності на час отримання стипендії;

Є розуміння та бачення подальшої роботи за результатами діяльності розпочатої в межах стипендіальної програми;

Зв’язок із професійною діяльністю до 24 лютого 2022 року;

Запропонована діяльність відповідає тематичним напрямам програми Vidnova Fellowship Ukraine.

Ця програма працює вже другий рік. Ознайомитися із минулорічними стипендіатками та стипендіатами, щоб краще розуміти, яка діяльність може бути підтримана можна за посиланням: https://cutt.ly/2wjeQKrU

Раніше ми писали, що у Німеччині біженцям з України підвищать виплати.

Ще новини України: Верещук розповіла, чи підвищать виплати ВПО і кого позбавлять допомоги