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Тег:
CуспільствоSocЧехія
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Чехія допоможе повернутися додому українським біженцям

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Чехія допоможе повернутися додому українським біженцям
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Чехія допоможе повернутися додому українським біженцям. Тут підготують спеціальну програму з добровільного повернення біженців до України, що передбачає, зокрема, також надання допомоги та відшкодування частини видатків у таких випадках.  Про це пише Radio Prague International, передає НСН.

Чехія допоможе повернутися додому: проєкт поправки до закону

Уряд Чехії планує визначитися з видом підтримки, на яку будуть виділені кошти, а потім запустити проект. Це передбачає проект шостої поправки до закону, відомий як lex Ukrajina, що стосується прав та обов’язків українських біженців у Чеській Республіці. Поправка також має продовжити на один рік надання тимчасового захисту, а саме до кінця березня 2025 року.

На кінець минулого тижня, за даними МВС, у Чехії було 360 900 біженців з України з візами тимчасового захисту, більшість із них жінки та діти. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) нещодавно закликало країни, що приймають українців, не примушувати біженців до повернення на батьківщину.

«Необхідно реагувати на зростаючий попит іноземців на допомогу у поверненні до України. Хоча ситуація в Україні багато в чому незадовільна, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні», — заявили ініціатори поправки

У документах, які супроводжують аргументацію до законопроекту, вони водночас зазначають, що розвиток подій ще не вказує на те, що війна незабаром закінчиться і біженці зможуть повернутися до України.

Скільки українців у Чехії планують повертатися додому

Чехія допоможе повернутися додому українським біженцям

Згідно з опитуванням «Голос українців», проведеним PAQ Research спільно з соціологами Чеської академії наук, у червні повернутися додому хотіла чверть біженців. Рік тому кількість охочих повернутися становила третину опитаних респондентів. Половина учасників опитування повідомила, що вони однозначно планують залишитись за кордоном.

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