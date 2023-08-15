У Чехії українець зґвалтував і намагався вбити 15-річну дівчину. Подія спровокувала хвилю ненависті до українців

У Чехії в місті Пльзень18-річний українець запросив неповнолітню дівчину на прогулянку біля річки, після чого зґвалтував її і скинув з обриву. Його взято під варту.

Інцедент спровокував хвилю ненависті до біженців з України, через що на це відреагував президент Чехії Петр Павел.

Про це пише чеське видання denik.cz, передає НСН з посиланням на ТСН.

Заманив у ліс, зґвалтував і намагався вбити

Трагедія сталась минулого тижня. Згідно з встановленими на даний момент фактами, 18-річний хлопець заманив 15-річну дівчину на прогулянку біля річки.

“Оскільки дівчина була знайома з чоловіком певний час, вона погодилася. Через деякий час чоловік змінив напрямок і несподівано пішов у найближчий ліс”, пояснила речниця поліції Міхаела Райндлова.

Молодий чоловік зв’язав дівчині руки, заклеїв їй рот клейкою стрічкою і зґвалтував. Він завдав їй різані рани і погрожував вбивством.

“Потім він загорнув дівчину в мішок, скинув її з обриву в ліс і зник з місця злочину. Дівчині, яка симулювала смерть, що, ймовірно, врятувало їй життя, вдалося втекти з місця події і викликати швидку допомогу. Вона негайно повідомила нам про цей випадок”, додала Райндлова.

Реакція мера міста

Роман Заржицький, мер міста Пльзень, прокоментував інцидент у соціальних мережах.

“Мені дуже шкода дівчину. Як батько дочки такого ж віку, я навіть не можу уявити, через яке пекло їй довелося пройти. Такий вчинок не має жодного виправдання, і навіть найсуворіше покарання буде недостатнім для винуватця”, сказав він.

Міський голова також спробував заспокоїти місцевих жителів, наголосивши, що винуватця суворо покарають.

Вчинок юнака спричинив хвилю ненависті до українців

Вчинок юнака також підняв чергову хвилю ненависті до українців. І це незважаючи на те, що обвинувачений живе тут вже давно і тому не є одним з біженців, які прибули до Пльзеня за останні півтора року.

Деякі жителі нібито навіть спробувати організувати акцію протесту проти українських біженців. Тоді поліція закликала цього не робити, оскільки хвиля ненависті нікому не допоможе, а зробить тільки гірше.

Через резонанс події відреагував президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел відреагував на скандальний інцидент у Пльзені.

“Нагнітання негативних емоцій до некерованого рівня призводить лише до того, що ми стаємо тим, проти чого виступаємо. Я високо ціную позицію наших громадян, які поки що об’єднані у своєму прагненні просувати справедливість, правду та солідарність”, написав він.

Згодом він додав, що сподівається на правосуддя та наголосив, що насильство немає національності.

“Я високо оцінюю швидку роботу поліції, яка затримала обох зловмисників і вжила заходів для посилення безпеки наших громадян. Правила повинні застосовуватися однаково до всіх. Насильство та агресія не мають національності чи віросповідання. Ми не будемо миритися з їхніми проявами, незалежно від того, хто їх чинить”, наголосив президент.

Зазначимо, що раніше іншого 16-річного хлопця нібито з України звинуватили у нападі на жінку в Празі. 18-річного українця, якого підозрюють у насильстві, суд відправив під варту.

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