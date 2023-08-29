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У Німеччині біженцям з України підвищать виплати – коли і на скільки

Журналіст
У Німеччині біженцям з України підвищать виплати – коли і на скільки 1
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Біженцям з України, які проживають у Німеччині, підвищать виплати. Про це заявив міністр соціальных справ Губертус Гайль.

Соціальні виплати у Німеччині підвищать з початку наступного року, у тому числі й ті, що отримують біженці з України. Розмір допомоги зросте на 12% у зв’язку із інфляцією.

Про це повідомляє НСН із посиланням на РБК-Україна.

У Німеччині біженцям з України підвищать виплати – коли і на скільки

У 2023 році в Німеччині почали виплачувати допомогу з безробіття Bürgergeld (громадянський дохід). Це виплати для людей, у кого дохід менший за прожитковий мінімум і нема роботи.

Допомогу Bürgergeld у Німеччині отримують понад 5,5 млн людей. Ці ж виплати поширюються і на українських біженців.

З початку 2024 року розмір допомоги зросте.

Зокрема, нові суми виплат будуть такі:

  • батьки-одинаки або самотні дорослі – 563 євро (зараз 502 євро);
  • діти до 6 років – 357 євро (зараз 318 євро);
  • діти віком 7-14 років – 390 євро (зараз 348 євро);
  • діти 15-18 років – 471 євро (зараз 420 євро).

При нарахуванні допомоги враховуються витрати на житло, доходи та активи вище певного порогу.

Раніше ми писали про те, кому вже припинили виплати ВПО, а кому допомогу скасують найближчим часом.

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