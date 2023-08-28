На Запоріжжі проведуть обов’язкову евакуацію дітей – Верещук розкрила деталі

На Запоріжжі проведуть обов’язкову евакуацію дітей. Про це має оголосити влада у понеділок, 28 серпня.

Обов’язкова евакуація дітей проводитиметься із Василівського та Пологівського районів Запорізької області.

Про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає НСН.

«У нас сьогодні буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов’язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області – Василівський та Пологівський райони. П’ять населених пунктів, 54 дитини ми повинні вивезти», сказала Верещук, яку цитує Укрінформ.

За її словами, нині обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб відбувається у Вовчанській громаді Куп’янського району Харківської області.

Крім того, досі на Донеччині залишаються 89 дітей, яких необхідно вивезти у безпечніше місце.

Віцепрем’єр-міністр пояснила, що райони, в яких потрібно оголошувати обов’язкову евакуацію, визначають ОВА та ради оборони. Вони ухвалюють необхідні рішення та звертаються до уряду. І тоді запускається процес евакуації.

Вона запевнила у тому, що нині в Україні налагоджений механізм евакуації громадян, є чіткі алгоритми дій та комунікація із міжнародними партнерами, волонтерами.

«Є необхідні постанови. Вони працюють», запевнила Верещук.

Як повідомлялося, з серпня 2022 року здійснюється обов’язкова евакуація з Донеччини. Таким чином за 1 рік до безпечних регіонів перемістилися більш ніж 87 тисяч громадян. Серед них – понад 10,7 тисячі дітей і більш як 3,7 тисячі маломобільних.

На Харківщині триває обов’язкова евакуація цивільного населення з прифронтових населених пунктів на Куп’янському напрямку.

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