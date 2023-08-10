Через російські обстріли на Харківщині можуть почати евакуацію понад 11 тисяч людей

На Харківщині можуть розпочати евакуацію людей з наближених до бойових дій населених пунктів.

У Харківській обласній військовій адміністрації розглядають можливість евакуації в Куп’янському районі. Орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, у тому числі — 600 дітей.

Про це заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає НСН.

Він пояснив, що через російські обстріли обов’язковій евакуації можуть підлягати 53 населениі пункти району.

«Ворог посилив обстріли прикордонних населених пунктів і тих, які наближені до лінії фронту, та продовжує терор місцевого населення, у тому числі, авіаударами. Наша мета — збереження життів нашого цивільного населення, тому ця евакуація проводиться профілактично», зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, у липні на Сумщині ухвалили рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації жителів населених пунктів у п’ятикілометровій прикордонній зоні.

А в серпні повідомляли, що примусову евакуацію дітей проведуть ще з дев’яти населених пунктів Донецької області.

Евакуація на Харківщині

В ОВА повідомили, що процес евакуації на Харківщині триває на постійній основі. Усі охочі покинути обстрілювані території можуть виїхати в більш безпечні райони, звернувшись за допомогою до місцевої влади та волонтерів, або за номерами: +38(050) 789 01 24 та +38(063) 789 64 74.

За даними Департаменту цивільного захисту ХОВА, наразі обов’язкова евакуація дітей з їх батьками чи іншими законними представниками оголошена з 10 населених пунктів Вовчанської територіальної громади Чугуївського району.

Станом на 9 серпня всього евакуйовано 288 людей, із них — 186 дітей і 102 супроводжувачі.

В ОВА додали, що з 27 квітня по 9 травня 2023 року з 15 населених пунктів Куп’янського району евакуювали 131 людину, зокрема 79 дітей.

Загалом з 2 вересня 2022-го по 8 серпня 2023-го з деокупованих територій евакуювали 27 494 жителів, з них — 3 241 дитина та 889 людей з інвалідністю.

Ще новини України: Обстріл Запоріжжя – троє загиблих та 9 поранених, серед них 11-місячна дитина