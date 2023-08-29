Кому вже припинили виплати ВПО, а кому допомогу скасують найближчим часом

Виплати ВПО скасували деяким внутрішньо переміщеним особам після відповідної перевірки. Так, допомогу втратили понад 100 тисяч українців.

За результатами проведеної верифікації внутрішньо переміщених осіб допомогу на проживання безпідставно отримували близько 109 тис. українців, які перебували за кордоном. Наразі виплати їм припинено.

Про це повідомила перший заступник міністра соціальної політики України Дарина Марчак, передає НСН.

«За результатами верифікації, яка проводиться Міністерством фінансів, близько 109 тисяч осіб, які отримували допомогу як внутрішньо переміщені особи, насправді проживали за кордоном. Принаймні півтора місяця до 1 серпня вони постійно знаходилися за кордоном. Скоріш за все, ці громадяни отримують допомогу від інших держав. І тому вони не підпадають під статус внутрішньо переміщених осіб. Їм виплати було припинено», сказала Марчак.

За її словами, наразі триває перший етап верифікації отримувачів державної допомоги, який покликаний впорядкувати призначені виплати, в ході якого, зокрема, було з’ясовано, що майже 10 тисяч громадян, яким нараховувались виплати, на 1 серпня вже померли. А ще близько 10 тисяч українців одночасно отримували допомогу в кількох громадах за місцем реєстрації.

Другий етап, який розпочнеться 1 вересня, буде сфокусований на тому, аби виявити тих громадян, які потребують державної допомоги найбільше.

«Держава завершить перевірку отримувачів допомоги щодо їхнього майнового стану та видатків, щоб виявити тих, хто є насправді найменш захищений фінансово. Тому якщо родина чи отримувач допомоги як ВПО після набуття чинності урядової постанови («Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб» від 11 липня 2023 р. № 709. – ред.), тобто з середини липня до 1 вересня, або придбав новий транспортний засіб, нове житло чи земельну ділянку, облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тисяч гривень, тобто є свідчення, що в такої родини є достатній капітал для інвестицій та дороговартісних покупок, таким громадянам з 1 вересня буде припинено нарахування виплат. Це допоможе нам далі продовжувати підтримувати тих громадян, у яких немає такої подушки безпеки», зазначила Марчак.

Кому скасували виплати ВПО з 1 серпня

Держава припинила виплати громадянам, які:

перебувають за кордоном більш як 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;

повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання або були засуджені за колабораціонізм.

Хто лишиться виплат у вересні

З вересня без фінансової допомоги мають залишитися громадяни, які:

стали власниками нового транспортного засобу (з року випуску якого минуло менш як 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

витратили на земельну ділянку, квартиру або будинок 100 тисяч гривень (не враховується житло, яке купувалося за кошти державного чи місцевого бюджетів);

мають на депозитному банківському рахунку кошти загальною сумою понад 100 тис. гривень;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тис. гривень;

володіють житлом на територіях, де не ведуться активні бойові дії або які не є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м² на одного члена сім’ї.

Для всіх інших розмір виплат залишається незмінним:

особи з інвалідністю та діти отримують 3 тисячі гривень;

інші громадяни – 2 тисячі.

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