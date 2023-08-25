Деяким бюджетникам підвищили зарплатню вдвічі – що відомо

Працівникам держустанов та соцпрацівникам на небезпечних територіях підвищили зарплатню вдвічі.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення рівня зарплат працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, на територіях активних та можливих бойових дій.

Про це повідомляє НСН з посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“Підвищено зарплати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, на територіях активних та можливих бойових дій. А також працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору на територіях, де ведуться бойові дії. Відповідна Постанова була прийнята на засіданні Кабміну”, йдеться у повідомленні.

Кому з бюджетників підвищили зарплатню вдвічі

Документом передбачається на період дії воєнного стану установити щомісячну надбавку за роботу:

працівникам державних установ, закладів та організацій, які працюють на територіях активних бойових дій — 100% посадового окладу, на територіях можливих бойових дій — 50% посадового окладу;

працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що розташовані та здійснюють діяльність на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, включених до переліку територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливих бойових дій) — 100% посадового окладу.

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