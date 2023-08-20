В Україні з 1 вересня обмежать виплати соцдопомоги деяким українцям – про що йдеться

Деяким українцям з 1 вересня обмежать виплати соцдопомоги. Подробиці розповіли в Мінреінтеграції

Українці продовжують отримувати грошову допомогу яка була передбачена для внутрішньопереміщених осіб (ВПО), але за деяких обставин громадян можуть лишити цих виплат.

Як мовиться на сайті Мінреінтеграції, якщо до цього часу ВПО отримували допомогу на проживання безстроково, то тепер держава встановила для виплат термін у шість місяців. Про це розповідає НСН.

Тож, згідно з новими правилами, виплати в розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю отримуватимуть:

ВПО, яким допомогу вже призначено, — до кінця січня 2024 року, тобто шість місяців, починаючи з 1 серпня 2023 року.

ВПО, яким призначать виплати з 1 серпня 2023 року отримуватимуть їх також протягом шести місяців.

З 1 серпня 2023 року виплати припинять для ВПО, які:

перебувають за кордоном більш як 30 календарних днів поспіль;

фактично повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання в місцях позбавлення волі;

були засуджені за злочини проти основ національної безпеки України.

В Україні з 1 вересня обмежать виплати соцдопомоги деяким українцям

З 1 вересня 2023 року право на виплати втрачають ті, хто після набуття чинності постанови № 332:

придбали транспортний засіб, якому менше як п’ять років, крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

купили нерухомість на суму понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму більш як 100 тис. грн;

купили іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали на загальну суму понад 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на територіях, на яких не ведуться бойові дії та які не є тимчасово окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

Відбудеться верифікація виплат, за результатами якої частина ВПО їх втратять, про що їх повідомлять. Решті отримувачів допомоги її буде продовжено автоматично, без додаткових звернень.

Як пояснила заступниця Міністра соціальної політики України Дарії Марчак для Соціальної інформаційній платформі, це нововведення (продовження виплат на 6 місяців) буде зроблено з метою стимулювання переселенців докладати зусиль для свого фінансового забезпечення: влаштовуватися на роботу, перекваліфіковуватися, відкривати бізнес.

“Ми продовжуємо на пів року допомогу для тих осіб, які отримують її, наприклад, з квітня чи липня 2022 року. Тобто вже понад рік. Або шість, дев’ять місяців. Таким чином вони сукупно будуть отримувати цю допомогу 15, 18 місяців чи більше. І це насправді дуже великий період. Коли ухвалювалось рішення про допомогу для ВПО, це робилося з припущення, що воєнний стан пробуде недовго. Ніхто не знав і не міг передбачити, що війна триватиме так багато місяців. Тому в той час і не з’явився обмежувальний термін для надання виплат”, — пояснює Марчак.

Вона наводить випадок, коли керівники обласних державних адміністрацій говорять про те, що родина, яка отримує 10 тисяч гривень, немає стимулу йти на роботу.

“Для нас дуже важливо, щоб люди зрозуміли, що в них є час, коли держава буде їм допомагати, але він не нескінченний. Цей час у них є, щоб здійснювати свої зусилля для своєї фінансової забезпеченості”, — мовиться на сайті.

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