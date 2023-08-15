Українці можуть отримати 3 види допомоги через Дію – про що йдеться

Дія стала одним з головних державних додатків, через який можна отримати всі цифрові документи і не тільки. Які 3 види допомоги через Дію можуть отримати українці

Зараз в додатку Дія можна отримати три види допомоги. Які саме розповідає НСН з посиланням на Технофан.

“єВідновлення”

Це матеріальна допомога власникам пошкодженого майна, яке можна оформити через додаток “Дія”. Суть програми полягає в тому, щоб допомогти українцям відновити чи придбати нове житло, яке постраждала внаслідок збройної агресії РФ. За весь період існування програми в “Дію” прийшло понад пів мільйона заяв про пошкодження чи знищення майна. Подати заяву і дізнатися більш детально про програму можна за посиланням.

“єОселя”

Це доступний кредит на житло для певних категорій українців.

Коли почалася війна, український уряд прийняв ще одну програму допомоги громадянам під назвою «єОселя». Суть полягає в тому, що звичайні українці отримують іпотечні кредити в банках, а держава компенсує установам знижені відсотки. Відтепер у рамках «єОселя» спрощуються умови кредитування житла: 3% для пільгової категорії та 7% для всіх інших категорій.

Українці можуть отримати 3 види допомоги через Дію

Під пільгові категорії потрапляють:

Військовослужбовці;

Співробітники правоохоронних органів;

Викладачі;

Медики;

Працівники освіти;

Науковці;

Ветерани війни;

Родини загиблих ветеранів та ін.

Програма дозволяє придбати житло виключно у багатоповерховому будинку не старше 10 років

Подати заявку на отримання допомоги можна в розділі «єОселя» в додатку «Дія».

Грантова програма фінансування підприємців в Україні

Програма, яка спрямована на допомогу розвитку українському бізнесу. Суть програми полягає в тому, що держава разом з EU4Buisness допомагає підприємцям, які займаються постачанням товарів першої необхідності у воєнний час.

Субсидія через “Дію”

Також раніше ми повідомляли, що український уряд найближчим часом планує запровадити спрощений порядок отримання субсидій для громадян України. Тепер не потрібно звертатися до ПФУ для надання необхідного пакету документів. Відтепер збір документів відбуватиметься автоматично, а заявки можна буде подавати онлайн.

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