Виїзд за кордон для жінок певних професій обмежать – Веніславський

Виїзд за кордон для жінок певних професій обмежать. Про це заявив представник президента у парламенті Федір Веніславський у коментарі «РБК-Україна», передає НСН. Йдеться про тих жінок, які мають стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Вони набувають статусу військовозобов’язаних, для яких виїзд за кордон буде обмежений.

Про це сказав член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський.

Він нагадав, що минулого року Рада внесла зміни до статті 1 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Документ передбачав, що на обов’язковий військовий облік мають стати жінки з медичною або фармацевтичною освітою.

Веніславський заявив, що на виконання цього закону Кабінет міністрів видав постанову щодо порядку військового обліку, а Міністерство оборони видало наказ про військовий облік жінок.

Саме відповідно до наказу оборонного відомства і передбачається, що з 1 жовтня на військовий облік мають стати жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту.

Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов’язаних. А військовозобов’язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов’язаних, — пояснив парламентар

Що мається на увазі:

Якщо у військовозобовʼязаних будуть окремі документи, які надаватимуть їм право на тимчасовий виїзд, тоді вони зможуть виїхати. Якщо ж таких немає, тоді вони, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду, – зазначив Веніславський.

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