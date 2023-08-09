В Україні можуть обмежити виїзд підлітків за кордон – деталі законопроекту

Депутати ВР розробили новий законопроєкт, який обмежить виїзд підлітків за кордон. Що відомо і кого стосується законопроект

Виїзд підлітків за кордон за кордон можуть зуборонити. Таку ініціативу було розроблено з метою захисту прав дітей на період тимчасового виїзду за межі України.

Що відомо про цей законопроєкт і кого він стосується розповідає НСН.

Група депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №9480 “Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо захисту прав дітей під час тимчасового виїзду за межі України”.

Відповідно до цього законопроєкту, підлітки віком від 16 до 18 років зможуть перетинати кордон тільки:

У супроводі одного з батьків та за згодою другого

У супроводі довіреної особи

Якщо йдеться про дитину-сироту або дитину, позбавленого батьківського піклування з дозволу органу опіки та турботи, який надаватиметься в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів.

Перетинати кордон самостійно та виїжджати до інших країн зможуть лише ті підлітки, яким уже виповнилося 18 років. Вони матимуть змогу поїхати за кордон без супроводу батьків або уповноваженої особи.

В Україні можуть обмежити виїзд підлітків за кордон

Як зазначають автори законопроєкту, така зміна дозволить уникнути випадків, коли соціальні служби у ЄС забирають юних українців до спеціальних закладів.

Виявляється, станом на червень 2023 року в країнах Європи зафіксовано близько 240 випадків, коли в українських біженців забирали дітей. Це відбувається через відмінності у законодавстві з Україною.

Як пояснює омбудсмен з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова, є випадки, коли дитину забирали із сім’ї через те, що мама була змушена залишитися в Україні по роботі, а в евакуацію відправили бабусю з онукою.

У бабусі не було довіреності на захист інтересів дитини й за європейським законодавством вона не могла бути дівчинці опікуном. Соціальні служби в ЄС мають право в такій ситуації вилучити дитину із сім’ї.

“Ми працюємо зараз з міжнародними організаціями, щоб врегулювати це питання, і щоб ті, хто потрапив у таку ситуацію, отримали дві речі – правову допомогу та переклад. Щоб надалі вони могли представляти свої інтереси в суді, вони повинні мати адвоката та перекладача”, – наголошує представник омбудсмена.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що в більшості країн Європи пересування дітей без супроводу батьків (законних представників) до досягнення ними 18 років заборонено. Тому діти віком від 16 до 18 років, які потрапляють до Європи без супроводу батьків, вважаються “неповнолітніми іноземцями без супроводу батьків”.

До них застосовуються комплексні заходи: вони підпадають під поліцейське спостереження, спостереження з боку соціальних служб, дітей можуть помістити у спеціальні шелтери та призначити тимчасових опікунів (як правило, іноземних громадян чи організації).

“Масовий виїзд за кордон українських дітей, який відбувся через збройну агресію російської федерації, викликав стурбованість країн ЄС зростанням кількості дітей без супроводу, в тому числі через те, що норми українського законодавства дозволяють самостійний виїзд дітей з 16 років, а в країнах ЄС такі діти вважаються дітьми без супроводу і вони не можуть вільно пересуватися країнами ЄС без законного представника”, – сказано в записці.

На цей момент цей законопроєкт перебуває на розгляді в комітетах і на голосування його ще не виносили.

Ще новини України: Виїзд за кордон чоловіків – хто з військовозобов’язаних зможе залишити Україну з 1 серпня