Жінки мають стати на військовий облік з 1 жовтня. Це стосується тих українок, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Згідно з новим порядком військового обліку, жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть стати на облік за власним бажанням.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі ТСН.ua пояснила, які обов’язки будуть у жінок, що стануть на облік, та чи випускатимуть їх за кордон, передає НСН.

Хто має стати на військовий облік з 1 жовтня

Взяттю на військовий облік підлягають придатні за станом здоров’я жінки віком від 18-60 років, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Варто зазначити, що взяття на військовий облік – це не призов на службу.

Хто може стати на військовий облік за власним бажанням

Всі інші придатні за станом здоров’я жінки віком від 18 до 60 років, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю, підлягають взяттю на військовий облік за їхнім бажанням.

Яких професій і спеціальностей це стосується

Перелік таких професій затверджений Наказом Міністерства оборони України від 11.10.2021 № 313. Це жінки юристки, психологині, ветеринарки, бухгалтерки, програмістки, менеджерки, працівниці банківської системи, секретарки, фотографині тощо.

“Якщо відкрити зазначений перелік, то жінки більшості професій підлягають взяттю на військовий облік, але за їхнім бажанням”, зазначила Марина Бекало.

Як стати на облік жінкам

Процедура реєстрації на військовий облік здійснюється в ТЦК.

Необхідні документи:

заява про взяття на облік;

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний номер;

документ про здобуття спеціальності/професії;

довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;

свідоцтво про шлюб;

фотокартки 3х4.

Коли жінка приходить до ТЦК стати на військовий облік, на неї заводять особову справу.

Далі її мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність/непридатність до військової служби. Медкомісія у військовозобов’язаних жінок має проходити так само, як і в чоловіків: повинні оглянути хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Єдина відмінність – жінки мають пройти ще огляд у гінеколога.

Які обов’язки будуть у жінок, що стануть на облік

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Такі жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками.

Тобто законодавство не розрізняє військовозобов’язаних жінок і чоловіків.

Як щодо вагітних жінок

Законом встановлено, що винятком є вагітні жінки та ті, що перебувають у декретній відпустці. За статтею 73 розкладу хвороб згідно з Положенням про ВЛК, вагітні жінки визнаються непридатними до військової служби, незалежно від терміну й перебігу вагітності.

“Вже призвані під час мобілізації жінки-військовослужбовиці мають право на звільнення зі служби у зв’язку з вагітністю (незалежно від перебігу й терміну) та у зв’язку із перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку”, пояснила адвокатка.

Чи потрібно самостійно йти до ТЦК та СП

Згідно з п. 51 Постанови КМУ №1487, жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку в ТЦК та СП, не отримували військово-обліковий документ, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

“Водночас роботодавці, які прийняли на роботу жінок, що здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку, мають сповістити про прийняття на роботу жінки відповідну ТЦК та СП”, зазначила Марина Бекало.

Непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до відповідного ТЦК та СП з метою взяття їх на військовий облік.

Чи зможуть жінки виїжджати за кордон

Обмеження права на перетин кордону наразі стосуються військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Жодних змін стосовно обмеження у праві виїзду жінок, які перебувають на військовому обліку, наразі немає.

“Технічної можливості у військовослужбовців прикордонної служби перевіряти в пункті перетину кордону відомості про перебування жінок, що перетинають кордон, на військовому обліку немає через відсутність доступу до такої інформації. Вимагати в жінок дипломи в пункті перетину про отриману освіту підстави теж відсутні”, пояснила адвокатка.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше запевняла, що в ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок, також не планується обмежень щодо виїзду жінок за кордон. За її словами, від початку повномасштабної війни в Україні примусово не мобілізували жодної жінки, як і від 2014 року.

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