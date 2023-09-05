Оновлений перелік хвороб щодо непридатності до служби – у ЗСУ пояснили зміни

Розроблено оновлений перелік хвороб щодо непридатності до служби. У Медичних силах ЗСУ пояснили, що зміниться для військових.

Командування Медичних сил Збройних Сил України спільно з Міністерством охорони здоровʼя, командуваннями видів і родів ЗСУ розробили зміни до розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві. Після відповідного погодження даний розклад хвороб було подано на затвердження наказом Міністерства оборони України.

Представник Командування Медичних сил ЗСУ підполковник медичної служби Дмитро Мірошниченко надав роз’яснення по цій темі, передає НСН з посиланням на Army Inform.

Обмеження за станом здоров’я

Військові, які мають певні захворювання, не можуть проходити службу в підрозділах спецпризначення ДШВ, морської піхоти, ССО, але вони можуть виконувати завдання у складі підрозділу забезпечення.

За словами Мірошниченка, існують непоодинокі випадки, коли військові мають певні захворювання, які себе ніяк не проявляють, та хочуть продовжувати служити.

Проте деякі особи часто маніпулюють, маючи певні захворювання, вважають, що мають підстави уникнути служби за станом здоров’я. Але він наголосив, що рішення приймаються індивідуально на підставі об’єктивних даних стану їхнього здоров’я.

Чому вирішили змінити перелік хвороб

Зміни у перелік хвороб для оцінки придатності військовослужбовців внесли через зміни світової практики.

“Перелік хвороб по суті не змінився щодо їх кількості, тому що він побудований на міжнародній класифікації хвороб десятого перегляду, і ми не можемо від неї відхилитися”, зазначив Мірошниченко.

Водночас зміни вносять конкретику для лікарів, щоб усі максимально однаково трактували положення про військово-лікарську експертизу і щоб мінімізувати кількість помилок під час ухвалення рішень щодо придатності до військової служби.

Так, лишились хвороби і показники, за якими військові визнаються придатними, обмежено придатними чи непридатними тощо.

“Щодо осіб, які будуть призиватися тепер на військову службу з хронічними (та іншими) захворюваннями, варто роз’яснити, що такі люди і до внесених змін до цього наказу служили у Збройних Силах України на різних посадах. Це посади в підрозділах забезпечення, в навчальних центрах”, сказав він.

Але, за словами Мірошниченка, є чимало прикладів, коли такі військовослужбовці успішно проходили службу і в інших військових частинах та підрозділах.

Індивідуальний підхід

Зазначимо, що у ЗСУ різні роди військ, сил, є різні військово-облікові спеціальності, різні завдання та рівень навантаження. Тому індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військової служби – це прийняття індивідуального рішення щодо кожного військового, який має певні проблеми зі здоров’ям, визначення конкретно до кожного клінічного випадку кожної людини ступеня придатності до проходження військової служби.

В Україні затвердили новий розклад хвороб, за яким будуть оцінювати придатність до військової служби. Зокрема, за “спірними” статтями. Про це ми писали ТУТ.

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