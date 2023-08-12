Загальна мобілізація – чи може працівник відмовитись від вручення повістки на роботі

Загальна мобілізація в Україні триває. Адвокат пояснила чи є законним вручення повістки на роботі і яке покарання загрожує при відмові працівника від підпису

Через військову агресію Росії в Україні введена загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки.

Адвокатка Марина Бекало розповіла ТСН.ua, чи може працівник відмовитися від отримання повістки на роботі, та як у такій ситуації діяти роботодавцю, інформує НСН.

Марина Бекало зазначила, що якщо працівник відмовляється від підписання наказу про оповіщення про виклик і повістки, роботодавцю бажано цей факт зафіксувати.

«Певного алгоритму в такому разі немає. Тому це може бути складений акт керівника, якій засвідчує відмову працівника від підпису. Але повістка навіть у такому разі буде вважатися врученою», – сказала адвокатка.

Чи може працівник відмовитись від вручення повістки на роботі

Бекало підкреслила, що за неявку за повісткою або за відмову отримувати повістку військовозобов’язаний працівник нестиме лише адміністративну відповідальність. Так, за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачений штрафу від 3 400 до 5 100 грн згідно зі ст. 210-1 КУпАП.

Адвокатка додала, що якщо у такому випадку про кримінальну відповідальність не йдеться.

«Складу кримінального правопорушення ст. 336 Кримінального кодексу за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в такому разі не буде, якщо військовозобов’язаний не пройшов військово-лікарську комісію, яка б визнала його придатним до військової служби», – сказала вона.

Бекало зазначила, що згідно зі ст. 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України.

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