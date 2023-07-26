Загальна мобілізація – що не можна говорити представникам ТЦК СП при врученні повістки

Вручення повістки військовозобов’язаним під час мобілізації є цілком законним. Проте в різних містах виникають конфлікти між представниками військкомату та громадянами призовного віку. Що не можна говорити представникам ТЦК СП при врученні повістки

Як потрібно поводитися під час вручення повістки розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Хто займається врученням повісток

Відомо, що представники військкоматів – це колишні військові, які через важкі поранення, травми чи з інших причин не можуть проходити військову службу безпосередньо на лінії фронту.

У ТЦК також працюють ті військові, які мають бойовий досвід.

Начальник служби зв’язків із громадськістю Володимир Фітьо в коментарі ТСН зазначає, що це фундамент, який зараз укомплектовує Збройні Сили України.

Як поводитися під час вручення повісток

Насамперед потрібно пам’ятати, що вручення повісток на вулиці чи на блокпосту є цілком законним. Навіть якщо вам вручать її на відпочинку в Україні, це також буде відповідати нормам закону.

Якщо ви переїхали з одного регіону України до іншого, то повинні стати на військовий облік у місцевому ТЦК СП.

Якщо вам вручають повістку, тримайтеся такої поведінкової лінії:

не тікайте, намагайтеся не поспішати

не відмовляйтеся, адже це незаконно

вислухайте військового

подивіться його документи, щоб переконатися, що він має повноваження на вручення повістки

стежте за дотриманням процедури вручення повістки, інакше вона буде недійсна чи виписана вам всупереч закону

Що не можна говорити представникам ТЦК СП при врученні повістки

Повістки можуть видавати органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки.

Якщо це намагається зробити співробітник поліції, представник територіальної оборони міста, ЗСУ, Національної гвардії чи будь-яка інша особа, це незаконно.

Якщо посадова особа формує повістку відразу перед вами, ви можете вважати вручення повістки незаконним. Адже рішення про виклик особи повинен приймати безпосередньо керівник ТЦК.

Що не можна говорити при врученні повістки

Не забувайте, що перед вами стоїть військовослужбовець. Ви не знаєте, що він пережив та який досвід носить за плечима. Відповідно до цього уникайте будь-яких запитань чи висловлювань, які можуть його травмувати. Наприклад:

“чому ти не на фронті?”

“сам тут сидиш, а мене відправити хочеш?”

“а ти взагалі на війні був?”

За подібні запитання немає покарання, однак ви все одно повинні дотримуватися субординації та поважати свого співрозмовника.

Нерідко буває, що самі такі запитання призводять до конфліктів і застосування фізичної сили. Не варто до цього доводити.

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