Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, цифровізувати військово-лікарські комісії, а також провести аудит усіх напрямів відомства.
Про це Умєров оголосив у своєму виступі на пленарному засіданні Верховної Ради 6 вересня, передає НСН з посиланням на «Інтерфакс-Україна».
«ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Digital. Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати», сказав він.
За словами міністра, вся інформація про військового має бути цифровою: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал і звіт для військових.
Нагадаємо, народні депутати 6 вересня проголосували за призначення новим міністром оборони України Рустема Умєрова. Перед цим він очолював Фонд державного майна.
Рустем Умєров має кримськотатарське походження. До приходу в політику був бізнесменом, інвестором, меценатом, а також радником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. А з серпня 2019 року він був парламентарем від фракції «Голос», секретарем Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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