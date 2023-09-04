Президент Володимир Зеленський повідомив, що Міністерство оборони має очолити Рустем Умєров, замість теперішнього очільника Олексія Резнікова.

Про це він сказав у традиційному вечірньому відеозверненні, передає НСН.

«Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством у цілому. Зараз очолити Міністерство має Рустем Умєров», сказав президент.

Зеленський додав, що очікує від парламенту підтримки цієї кандидатури. Ухвалити кадрове рішення Раді буде запропоновано цього тижня.

«Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень», зазначив глава держави.

Доповнено: Зранку 4 вересня стало відомо, що Олексій Резніков подав заяву про відставку.

Що відомо про Рустема Умєрова

Рустем Умєров має кримськотатарське походження. До приходу в політику був бізнесменом, інвестором, меценатом, а також радником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, пише Громадське.

Свою карʼєру Умєров розпочав у 2004 році в телекомунікаційній компанії, займаючи різні керівні посади. Згодом, у 2013, заснував інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation.

Як ідеться в довідці на сайті Фонду держмайна, Рустем Умєров народився в Узбекистані, а згодом жив в Алушті. Власне, саме тему Криму, за даними руху ЧЕСНО, Умєров найчастіше підіймав у Раді, коли був депутатом.

Що стосується освіти, то Умєров здобув ступінь бакалавра економіки та магістра фінансів у Національній академії управління. Брав участь у додаткових навчаннях та програмах обміну.

Він очолює Фонд державного майна з 7 вересня 2022 року. А до того з серпня 2019 року він був парламентарем від фракції «Голос», секретарем Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Під час роботи у Верховній Раді Умєров очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги. Був співголовою депутатського об’єднання «Кримська платформа» та учасником української переговорної групи з рф.

У 2021 році Умєрова нагородили орденом «За заслуги» III ступеня. Так, він опинився у списку тих, кого президент Володимир Зеленський відзначив за «значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення обороноздатності, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю».

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