Білий дім готується до ймовірного імпічменту Байдена – що відомо

Білий дім готується до ймовірного імпічменту Байдена, який можуть ініціювати республіканці.

Білий дім веде активну підготовку до можливого початку процедури імпічменту американського президента Джо Байдена та створив групу із двох десятків юристів, помічників законодавців та комунікаційників для відповіді на ймовірне розслідування, яке ініціювала Республіканська партія США.

Як передає НСН, про це повідомляє NBC News із посиланням на помічника Білого дому та поінформовані джерела.

Помічники та союзники Байдена кажуть, що готуються рішуче протистояти розслідуванню щодо імпічменту та представити його як бездоказову партійну фальсифікацію, що демонструє прихильність Республіканської партії «до хаосу».

«Порівнювати це з минулими імпічментами – це не яблука з яблуками або навіть не яблука з апельсинами; це яблука зі слонами. Ніколи у сучасній історії імпічмент не ґрунтувався на відсутності доказів», сказав помічник Білого дому.

Зазначається, що республіканці Палати представників заявили, що зосередять своє розслідування на ймовірній злочинній діяльності сина Байдена Хантера у рамках його закордонних ділових операцій.

Вони також заглибилися у поки недоведені заяви щодо заняття чинного американського президента хабарництвом, корупцією та його зловживання владою задля збагачення свого сина під час перебування на посаді віце-президента.

Водночас деякі представники Республіканської партії в Палаті представників визнали, що не мають доказів неправомірних дій лідера США.

Тим не менш, спікер Палати представників Кевін Маккарті наполягав на тому, що існує «культура корупції, яка має місце у всій родині Байденів».

Людина, знайома з ходом підготовки до передвиборчої кампанії у Білому домі, заявила, що розслідування щодо імпічменту з боку республіканців, яке наразі триває, «не є зусиллям, заснованим на доказах; це зусилля, зосереджені на виборах».

У разі, якщо республіканці завершать розслідування щодо імпічменту в найближчі тижні або місяці, Білий дім планує спробувати переконати громадськість у «відірваності від життя» політики республіканців, про що свідчить їхнє очікування імпічменту, який може призвести до припинення роботи уряду.

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