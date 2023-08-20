Президент росії володимир путін у Ростові відвідав військовий штаб. Зробив він це, ймовірно, для того, аби продемонструвати свій контроль над ситуацією в країні та російській армії.

Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW), передає НСН.

Там вказують, що 19 серпня у Ростові путін зустрівся з начальником російського Генерального штабу, генералом армії валерієм герасимовим, а також зі старшими офіцерами штабу Південного військового округу (ПВО).

Повідомляється, що це був перший візит путіна до Ростова після того, як група «Вагнера» взяла під свій контроль штаб ПВО 23-24 червня.

В ISW вказують, що путін рідко відвідує райони, пов’язані з війною в Україні. Так, у квітні він відвідав тимчасово захоплені росіянами частини Херсонської та Луганської областей, у березні — Маріуполь.

Візит Путіна до штабу ПВО, ймовірно, є публічним жестом того, що продемонструвати продовження підтримки герасимова та його команди, попри те, що його командири не змогли зупинити спробу заколоту «Вагнера» або досягти військових цілей, які поставив перед ними путін.

«Візит путіна відбувся приблизно через два місяці після спроби заколоту, і президент рф, імовірно, намагається представити себе таким, що контролює свій режим і армію», вказують аналітики.

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