Життя українців невдовзі зміниться: Міністерство фінансів планує підвищення “мінімалки”

Міністерство фінансів оприлюднило прогноз на 2024-2026 роки, згідно з яким вже з 2024 року планується поетапне підвищення “мінімалки”, про це повідомляє UBR.ua, передає НСН.
У жовтні 2022 року мінімальна заробітна плата в Україні була підвищена до 6700 гривень, і відтоді ця сума не змінювалась цього року. Але згідно з прогнозом вже з 2024 року планується поєтапне підвищення “мінімалки”.
Було опублікувано прогноз на 2024-2026 рік, згідно з яким мінімальна заробітня плата буде поступово підвищуватись з 2024 року. Зокрема, із січня 2024 року пропонують закласти у проект Державного бюджету мінімальну зарплату на рівні, що перевищує 7 тис. гривень.
Зокрема, з 1 січня 2024 року українці вже отримуватимуть 7,1 тис. грн, а в липні цього ж року – 8 тис. грн. У наступні роки ця сума зміниться так:
- У січні 2025-го – 8,37 тис. гривень;
- У січні 2016-го – 8,95 тис. гривень.
Міністерство фінансів планує поетапне підвищення “мінімалки”
Міністерство фінансів також встановило очікуваний прожитковий мінімум. У наступному році прожитковий мінімум для працездатних осіб буде закріплений на рівні 3028 гривень.
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