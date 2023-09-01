Життя українців невдовзі зміниться: Міністерство фінансів планує підвищення “мінімалки”

У жовтні 2022 року мінімальна заробітна плата в Україні була підвищена до 6700 гривень, і відтоді ця сума не змінювалась цього року. Але згідно з прогнозом вже з 2024 року планується поєтапне підвищення “мінімалки”.

Було опублікувано прогноз на 2024-2026 рік, згідно з яким мінімальна заробітня плата буде поступово підвищуватись з 2024 року. Зокрема, із січня 2024 року пропонують закласти у проект Державного бюджету мінімальну зарплату на рівні, що перевищує 7 тис. гривень.

Зокрема, з 1 січня 2024 року українці вже отримуватимуть 7,1 тис. грн, а в липні цього ж року – 8 тис. грн. У наступні роки ця сума зміниться так: