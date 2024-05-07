7 країн ЄС направлять представників на інавгурацію Путіна – ЗМІ

Про це повідомляє агентство Reuters, передають Новини України – НСН.

Сполучені Штати Америки та більшість країн ЄС бойкотуватимуть церемонію інавгурації Владіміра Путіна, який ще на шість років вирішив стати «президентом» РФ. Однак Франція та ще шість країн ЄС все ж таки направлять своїх представників на це дійство, передає Reuters.

7 країн ЄС направлять представників на інавгурацію Путіна

В інформагентстві зазначили, що різна дипломатична реакція країн підкреслила розбіжності щодо поведінки із господарем Кремля більш ніж через два роки після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За словами одного із високопоставлених чиновників РФ, на інавгурацію запросили представників всіх іноземних дипломатичних місій, які присутні в Москві.

Представники Євросоюзу заявили, що посол альянсу не буде присутнім на цій церемонії. І така позиція відповідає більшості країн ЄС. Однак, за словами європейського дипломата, пише Reuters, 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть це дійство, але очікується, що сім країн все ж надішлють своїх представників. Серед цієї сімки – Франція, Угорщина та Словаччина.

Раніше Reuters повідомило про те, що Франція, на відміну від низки європейських країн, відправить свого посла на так звану «інавгурацію» російського диктатора Владіміра Путіна. Це суперечить позиції, яку зайняли раніше Німеччина, Велика Британія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія та Вірменія, які публічно заявили, що не братимуть участі у церемонії.

У Франції прокоментували свою участь у інавгурації.

Участь дипломата не означає, що Франція вважає обрання путіна легітимним чи що визнає його. Про це «Суспільному» повідомило джерело французької дипломатії.

Францію на цій церемонії представлятиме наш посол в росії. Нагадую, що Франція взяла до відома результати президентських виборів в росії 18 березня, суворо засуджуючи контекст репресій, в якому вони проходили, позбавляючи виборців реального вибору, а також організацію так званих виборів на незаконно тимчасово окупованих територіях України, що є порушенням міжнародного права та Статуту ООН, про що ми заявили в публічному комюніке. Участь нашого посла не означає, що ми вважаємо обрання путіна легітимним або що ми «визнаємо» його, це означає лише те, що у нас є посольство в Москві», — додало джерело в коментарі кореспондентці Суспільного

МЗС України напередодні так званої «інавгурації» заявило, що Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації та закликало інші держави не визнавати результати російських псевдовиборів.

Нагадаємо, як повідомляє Центр національного опору, у Москві 7 травня Кремль влаштує “циркову виставу”, що називається “інавгурація президента РФ”.

Зазначалося, що перегляд трансляції буде обов’язковим для мешканців тимчасово окупованих територій України:

Терористи з Кремля беруть із Північної Кореї не лише снаряди, а й передовий досвід культу особи, – йдеться у повідомленні

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