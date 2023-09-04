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Олексій Резніков подав у відставку: текст заяви

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Олексій Резніков подав у відставку: текст заяви
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Міністр оборони України Олексій Резніков подав у відставку. Текст своєї заяви до Верховної Ради він оприлюднив у Фейсбуці, передає НСН.

«На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий», – написав Резніков

Олексій Резніков подав у відставку: текст заяви

У заяві міністр вказав, що за 22 місяці виконав ключові завдання, визначені при призначенні його на посаду. «В оборонному відомстві проведено реформи у сфері закупівель, прийнято на озброєння автоматизовані системи управління військами, здійснюється комплекс заходів цифрової трансформації, забезпечено синергію між структурами, які працюють на перемогу», – зазначив він.

Також у заяві Резніков перерахував успіхи щодо надання Україні західного озброєння: формування авіаційної коаліції, надання танків, засобів ППО, далекобійних ракет, артилерії тощо.

Олексій Резніков подав у відставку: текст заяви (фото)

Олексій Резніков подав у відставку: текст заяви

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