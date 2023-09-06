Військові медкомісії зможуть брати дані про стан здоров’я чоловіків у сімейних лікарів

Згідно з новим наказом Міноборони, який дозволяє мобілізувати обмежено придатних до служби, військові медкомісії щорічно запитуватимуть інформацію у лікарів про наявність діагнозів у військовозобов’язаних.

Інформація про стан здоров’я українців буде отримана з електронної системи охорони здоров’я.

Як відомо, зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ Міноборони № 402) внесені наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року № 490 та набули чинності 25 серпня, передає НСН.

Зокрема, військово-лікарські комісії (ВЛК) запитуватимуть інформацію у сімейних лікарів або лікарів, з якими підписано декларацію, про наявність діагнозів у допризовників, призовників та військовозобов’язаних. Такі запити ТЦК робитимуть щорічно, перед проведенням приписки до призовних дільниць.

Також у соціальних службах та органах соцзахисту буде запитуватись інформація про інвалідність осіб, а медзаклади передаватимуть до ТЦК та СП дані людей, які за останні півроку хворіли на вірусний гепатит, черевний тиф, паратиф, дизентерію та інші інфекційні захворювання.

Це робиться, щоб уникнути постановки ВЛК фальшивих діагнозів, що дозволяють знятись з військового обліку.

При цьому, згідно з наказом Міноборони, підвищать вимоги до персонального складу ВЛК. Насамперед, всі ВЛК підпорядкують центральній військово-лікарській комісії, а та у свою чергу підзвітна Військово-медичному департаменту Міноборони.

Для тимчасових ВЛК з’явилася вимога, щоб їх очолював лікар, який має досвід не менше трьох років роботи у складі військово-лікарських комісій або підготовку з питань військово-лікарської експертизи.

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