Які є програми підтримки ВПО на Закарпатті і де дізнатися про тимчасове житло, розповіли в Мінреінтеграції.

Інформацію надали у Закарпатській обласній Раді ВПО, яку при Закарпатській ОВА було створено у вересні 2023 року. До складу Ради ВПО входять 23 особи, з яких 16 — ВПО.

Які є програми підтримки ВПО на Закарпатті

В області діють такі регіональні програми підтримки переселенців:

Комплексна програма підтримки ВПО в регіоні на 2023-2025 роки.

Програма будівництва (придбання) житла у Закарпатській області на 2023-2026 роки.

Регіональна програма сталої психосоціальної підтримки населення, постраждалого від російської агресії.

Програма компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами пільгових категорій громадян і ВПО, отриманими на умовах державної програми «єОселя».

Програма покращення житлових умов пільгових категорій громадян та переміщених осіб шляхом пільгового кредитування «Власний дім».

Комплексна соціально-економічна програма забезпечення молоді, військовослужбовців Збройних Сил України, членів їхніх сімей та ВПО житлом у Закарпатській області.

Програма облаштування місць для тимчасового перебування переселенців, військовослужбовців ЗСУ та членів їхніх сімей з-поміж ВПО в регіоні.

Де дізнатися про тимчасове житло на Закарпатті

Рада ВПО спільно з Центром соціальних служб та ОВА також розробила інформаційний довідник з доступними місцями тимчасового проживання. Тому всі охочі, які планують переміститися на Закарпаття, мають змогу онлайн за посиланням і в друкованому форматі ознайомитися з інформацією про МТП.

За інформацією Закарпатської ОВА, станом на 30 квітня 2024 в органах соцзахисту населення регіону, виконавчих органах тергромад та ЦНАПах Закарпаття була інформація про 129 246 осіб. Це – кількість офіційно зареєстрованих ВПО на Закарпатті. Серед них – 40 362 дитини, 4 551 осіб з інвалідністю, 17 999 осіб похилого віку.

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