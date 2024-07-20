Виплати ВПО надаються українцям, які були вимушені переміститися до більш безпечних регіонів. Кому і на який термін призначається допомога, як її оформити і кого можуть позбавити виплат – відповіді на найпоширеніші питання.

На ці та інші актуальні питання відповіла юристка громадської організації “Донбас SOS” Наталія Юрлова, передають “Новини України – НСН”.

Допомога на проживання – це державна грошова допомога внутрішньо переміщеним особам, яка виплачується щомісяця в розмірі:

3000 грн – для дітей (до 18 років) та осіб з інвалідністю;

2000 грн – для інших осіб.

Вона призначається на 6 місяців на сім’ю, яка звертається вперше. Допомога виплачується одному з членів сім’ї.

Порядок надання допомоги на проживання ВПО затверджений Постановою КМУ від 20 березня 2022 р. № 332 (зі змінами).

Право на допомогу мають:

ВПО, які перемістилися (повторно перемістилися) з 1 січня 2022 р. з територій, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих росією.;

ВПО, у яких знищене або пошкоджене житлове приміщення;

діти, які народилися у ВПО.

Непрацююча працездатна особа повинна протягом 3-х місяців з дня призначення допомоги працевлаштуватись, або стати на облік в центр зайнятості. Інакше допомогу буде припинено.

Важливо звернути увагу, що немає чіткого строку, як довго людина може перебувати на обліку в центрі зайнятості.

Юрист звертає увагу, що особа, яка перебувала за кордоном, має право подати заяву на допомогу не раніше ніж через 15 робочих днів після повернення в Україну (у випадку звернення вперше).

Виплати ВПО – що змінилося і чого чекати українцям з 1 вересня

За призначенням допомоги можна звернутися:

ЦНАП;

орган соціального захисту населення;

уповноважена особа виконавчого органу місцевої ради;

через мобільний застосунок “Дія”.

Варто зауважити, що у деяких громадах подати заяву можна тільки через ЦНАП. Перелік таких територіальних громад – за посиланням.

Коли допомога не призначається та не виплачується

Якщо протягом 3-х місяців перед зверненням або під час отримання допомоги члени сім’ї:

придбали транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років);

одноразово оплатили роботи або послуги чи придбали на загальну суму понад 100 тис. грн нерухомість, земельну ділянку, цінні папери, віртуальні активи, товари довгострокового вжитку, іноземну валюту або банківські метали;

мають депозит чи облігації внутрішньої державної позики на загальну суму понад 100 тис. грн;

мають у власності придатне для проживання житло на території, яка не включена до Переліку, площею не менше 13,65 м2 на одного члена сім’ї;

придбали житло за кошти грошової компенсації з державного або місцевого бюджету;

перебували та після переміщення перебувають на повному державному утриманні;

зареєстрували/задекларували місце свого проживання у житлі, що зруйноване чи пошкоджене внаслідок військової агресії РФ після такого пошкодження чи руйнування (виняток – реєстрація дітей);

відбувають покарання в місцях позбавлення волі;

засуджені або оголошені в розшук за злочин проти основ національної безпеки.

Проте порядком передбачені виключення щодо застосування таких критеріїв, краще щодо своєї індивідуальної ситуації проконсультуватись з юристами.

Хто може звертатися за призначенням виплат

Так як допомога призначається на сім’ю, то звертатися за її оформленням може уповноважений член сім’ї, який подає заяву і в заяві визначає склад сім’ї.

Хто не включається до складу сім’ї:

особа, яка перебуває на повному державному утриманні;

особа, яка представляє інтереси дитини (переміщеної без супроводження законного представника) та перебуває з дитиною у сімейних, родинних відносинах (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат, сестра, тітка, дядько, вітчим, мачуха), але не є внутрішньо переміщеною особою, за наявності виданого службою у справах дітей за місцем звернення документа, що підтверджує такі відносини з дитиною;

особа, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, що підтверджується письмовою заявою одного із законних представників, завіреною органом опіки та піклування;

особа, у сім’ю якої влаштовано дитину, яка залишилася без батьківського піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування);

особа, яка разом не проживає із отримувачем та не пов’язана з ним спільним побутом, що підтверджено документально, або перебуває за кордоном/зникла безвісти/депортована за межі України;

законний представник (для недієздатних або обмежено дієздатних осіб, а також дітей, яким призначено опікуна або піклувальника).

Членів сім’ї, які залишились на окупованих територіях і фактично з сім’єю не проживають, також не будуть враховувати до складу родини для отримання допомоги, але потрібно надавати документальне підтвердження.

У Мінсоцполітики надавали роз’яснення, які документи можуть підтвердити факт окремого проживання:

“Якщо особа повідомляє, що вона не проживає разом із чоловіком (дружиною) та не пов’язана з ним / з нею спільним побутом (що підтверджено документально або перебуває за кордоном/зникла безвісти/депортована за межі України – наприклад: довідкою (або акт) від органів місцевого самоврядування, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-експлуатаційної контори) у таких випадках до складу сім’ї включаються тільки ті особи, які спільно проживають”.

Також не враховуються в склад сім’ї військовослужбовці, а отже і їх доходи. Відповідно до пункту 8 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства), для усіх видів державної соціальної допомоги не враховуються доходи військовослужбовців, отримані ними у період безпосередньої участі у заходах забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Про це потрібно надати органу соціального захисту документальне підтвердження, щоб доходи такого члена сім’ї не були враховані (це форма 6).

Допомогу продовжують автоматично на 6 місяців таким категоріям:

особам, які втратили працездатність (пенсіонерам), якщо розмір пенсії не перевищує 9 444 грн;

особам з інвалідністю I чи II групи;

дитині з інвалідністю віком до 18 років та дитині з тяжкими захворюваннями (підтверджується документально);

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування (віком до 23 років);

батькам вихователям і прийомним батькам, опікунам (піклувальникам).

Важливо: Для цих категорій дата переміщення не має значення. Якщо виплати не було продовжено автоматично, треба звернутися до уповноваженого органу для з’ясування причин.

Хто має подати заяву для продовження виплат

За заявою на наступні 6 місяців допомогу можуть продовжити таким категоріям ВПО:

малолітня дитина (до 14 років), яка прибула без супроводу законного представника (заяву подає особа, яка перебуває з дитиною у сімейних, родинних відносинах);

вагітна жінка після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності – для жінок, яких віднесено до I-IV категорій осіб, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС);

особи з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність (наприклад, онкохворі). Захворювання має підтверджуватися документально (форми 027/о або 028/о).

Зверніть увагу! Для цих категорій дата переміщення та рівень доходу не має значення.

За заявою допомогу можуть отримувати:

сім’ї ВПО, які перемістилися (повторно перемістилися) після 1 січня 2022 р. з територій, включених до Переліку, мають середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї нижче 9444 грн та коли у складі сім’ї є:

діти до 18 років (або до 23 років якщо навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти);

особа, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою старше 80 років, або надає соціальні послуги з догляду, що підтверджується документально.

сім’ї ВПО, які складаються тільки з непрацездатних осіб (два пенсіонери). Якщо одному пенсіонеру призначено допомогу автоматично, інший має право на допомогу якщо:

переміщення (повторне переміщення) відбулось після 1 січня 2022 р. з територій, включених до Переліку;

середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї нижче 9444 грн.

особи, старші за 55 років, якщо:

переміщення (повторне переміщення) відбулось після 1 січня 2022 р. з територій, включених до Переліку;

середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї нижче 9444 грн;

особа на дату звернення за допомогою працює або стоїть на обліку в центрі зайнятості.

Також право на продовження виплат мають особи, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та/або отримують державну соціальну допомогу (наприклад, особи з інвалідністю ІІІ групи), якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї нижче 9444 грн (дата переміщення не має значення).

Як пов’язані працевлаштування та допомога ВПО

Якщо у сім’ї є кілька непрацюючих працездатних осіб, вони мають сприяти свої зайнятості протягом 2-х місяців з дня призначення допомоги, наприклад, стати на облік в центр зайнятості або працевлаштуватись.

Інакше допомогу буде припинено всім членам сім’ї.

Вимоги працевлаштуватися чи ставати на облік в центр зайнятості не застосовуються до:

однієї особи із складу сім’ї, яка доглядає за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (включно);

однієї особи із складу сім’ї, яка має трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядає за ними;

однієї особи із складу сім’ї, яка виховує малолітню дитину, що навчається онлайн, дистанційно (повністю або частково), у разі документального підтвердження застосування такої форми навчання відповідним навчальним закладом освіти, фактичним місцем проживання (перебування) якої є території, включені до переліку територій, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій, затвердженого Мінреінтеграції;

особи, яка доглядає за дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, що підтверджується документально;

особи з інвалідністю І чи II групи;

особи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особою, яка досягла 80-річного віку;

фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду (за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, та акта про встановлення факту здійснення догляду). Акт про встановлення факту здійснення догляду за особою з інвалідністю I чи II групи складається на підставі звернення особи з інвалідністю I чи II групи або особи, яка здійснює догляд, до районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної (військової) адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради із заявою про здійснення особою такого догляду;

студента, який навчається за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.

Зверніть увагу! Студенти (від 18 до 23 років), які не мають власних сімей, мають право звертатися самостійно, якщо проживають окремо від батьків.

Які зміни очікуються з 1-го вересня

Юрист Наталія Юрлова розповіла, що з 1 вересня для отримання допомоги ВПО буде мати значення навчається дитина онлайн чи офлайн у садочку або школі.

Ця норма має значення для ВПО, які у складі сім’ї мають непрацюючу працездатну особу, яка виховує дитину віком до 18 років.

Таким чином, якщо сім’я проживає на територіях, на яких ведуться бойові дії або територіях можливих бойових дій, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) – для неї нічого не змінюється. Адже зрозуміло, що садочки/школи на таких територіях не працюють в офлайн-режимі, відповідно дитина не може ходити на заняття і за такою дитиною має доглядати один член сім’ї. Якщо ж сім’я проживає на територіях, для яких визначено дата завершення бойових дій, або ж такі території не були включені до зони бойових дій (наприклад, Ірпінь, Буча, Київ, Львів тощо) – в цьому випадку дитина з 1 вересня має навчатись офлайн.

Порядком передбачені винятки. Це відсутність місць в школі/садочку, що має підтверджуватись документально. Або якщо батьки не хочуть віддавати свою дитину на навчання офлайн, тому члену сім’ї, який безробітній, потрібно сприяти свої зайнятості – або ставати на облік в Центр зайнятості, або реєструвати ФОП.

Кому можуть припинити виплату допомоги ВПО

Допомога припиняється у випадку:

повернення до покинутого місця проживання;

виїзду за кордон на постійне проживання;

перебування за кордоном більше 30 календарних днів підряд (60 календарних днів сукупно) протягом 6-місячного періоду отримання допомоги;

перебування на тимчасово окупованих територіях;

завершення бойових дій (окупації) для населеного пункту, з якого особа перемістилася;

відновлення житла або забезпечення житлом для постійного чи тимчасового проживання (крім місць тимчасового проживання).

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