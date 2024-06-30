Грошова допомога від ООН: відновлено реєстрацію і змінено критерії вразливості

Грошова допомога від ООН налається українцям вже третій рік поспіль. У червні 2024 року благодійники повідомили про відновлення реєстрації на отримання коштів. А також про зміну критеріїв вразливості. Розповідаємо про це детальніше.

Йдеться про допомогу у розмірі 3 600 грн на особу в місяць. Тобто загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 грн.

Агентство ООН у справах біженців зазначає, що, зважаючи на безпекову ситуацію та зростання кількості українців, постраждалих від війни, фокус програми буде зміщено на підтримку найбільш вразливих осіб.

Грошова допомога від ООН: хто може отримати

Подати заявку можуть вразливі вимушено переміщені особи, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).

Ви можете подати заявку на грошову допомогу, якщо ваша родина:

не отримувала раніше допомогу від міжнародних організацій;

має дохід, менший за 5 400 грн на члена родини;

належить до таких категорій і має хоча б один із критеріїв вразливості (перелічені нижче):

1) Внутрішньо переміщені особи (які перемістилися впродовж останніх шести місяців в межах України) і відповідають одному з критеріїв:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

або/та

родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років

або/та

родина з однією або кількома особами з особливими потребами. А саме: мають інвалідність, хронічні захворювання.

2) Люди, які повернулися в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни через воєнні дії, і відповідають одному з критеріїв:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

або/та

родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років

або/та

родина з однією або кількома особами з особливими потребами. А саме: мають інвалідність, хронічні захворювання

та

не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій як люди, які повернулися в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни / області.

3) Люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в межах України через воєнні дії від 24.02.2022 р., та відповідають одному з критеріїв:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

або/та

родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

або/та

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);

та

не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій як люди, які повернулись в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни / люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області через воєнні дії

ТА

які не були зареєстровані на допомогу від УВКБ ООН раніше, а також не отримували грошову допомогу від інших організацій.

Увага! Якщо ви отримали допомогу в розмірі 2 220 грн/особа/місяць від іншої агенції / гуманітарної організації ООН, вам може бути відмовлено у виплаті фінансової допомоги від УВКБ ООН.

Як зареєструватися

Документи й інформація для надання в пункті збору даних:

Документ, що посвідчує особу.

Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).

Свідоцтво про народження дітей (за наявності).

Номер банківської картки для виплати допомоги (картки «єПідтримка» не підходять).

Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Особистий номер телефону.

Для збору даних мають бути присутні всі члени родини.

Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів (за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я).

Домогосподарство — це:

голова домогосподарства

дружина / чоловік

його / її діти (до 23 років)

його / її батьки

його / її дідусь і бабуся, лише якщо вони перебувають на їхньому утриманні. В іншому випадку — вони мають зареєструватися окремо.

Інші особи, які не є частиною цього списку, мають бути членами іншого домогосподарства, навіть якщо вони проживають разом.

УВАГА! Благодійникам не потрібен ваш код CVV (тризначний код на банківській картці). Працівники Фонду не повинні його вимагати.

Уся інформація, яку ви надасте під час реєстрації, є конфіденційною і буде занесена в базу даних УВКБ ООН. Надаючи свої персональні дані, ви даєте згоду на передачу їх постачальнику фінансових послуг для отримання грошової допомоги.

Адреси пунктів збору даних – на інтерактивній мапі за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.

Мапа показує області, де здійснюється діяльність програми грошової допомоги на поточний момент.

Для кожної області створено окремий інформаційний телеграм-канал, де можна відстежувати корисну інформацію про програму, режим роботи пункту, а також відстежувати виїзди мобільних груп по області. Адреси Телеграм-каналів теж за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ

Як виплачується допомога від ООН

Вся сума відразу за 3 місяці буде перерахована голові домогосподарства (визначеного при реєстрації на допомогу) одним з наступних шляхів:

1) Шляхом переказу на банківський рахунок через фінансову установу Rapyd.

Ви отримаєте таке sms-повідомлення про зарахування коштів:

“Вам надійшов переказ від УВКБ ООН у розмірі ХХХХ грн. Більше інформації за посиланням https://bit.ly/3vdWVAX або гарячою лінією 0 800 307 711”

УВАГА: УВКБ ООН та БФ «Право на захист» не пов’язане з жодним банком і не має банків-партнерів в Україні. ГРОШОВУ ДОПОМОГУ УВКБ ООН МОЖНА ОТРИМАТИ ЧЕРЕЗ БУДЬ-ЯКИЙ БАНК УКРАЇНИ за умови, що банківська картка, номер якої ви вказуєте під час реєстрації, є гривнева та належить основному заявнику від вашої родини. Переконайтеся, що ваша банківська картка немає обмежень щодо певних видів переказів. Тим, хто не має банківської картки, УВКБ ООН надасть допомогу іншим способом.

2) Через Western Union

для тих сімей, які не мають банківського рахунку. Ви отримаєте SMS–повідомлення з кодом банківського переказу (MTCN–код), який разом з документом, що посвідчує особу (паспорт, ID картка, інший державний документ), треба мати з собою для отримання грошової допомоги будь-якому відділенні Western Union. Адреси відділень Western Union доступні тут.

Ви також можете отримати переказ від Western Union в будь-якому відділенні наступних банків:

ПриватБанк

A-банк (Акцент банк)

Нова Пошта

Райффайзен

Банк Аваль

Ощадбанк

Укрпошта

Укргазбанк

Українська фінансова група

Iboxbank (Айбокс Банк)

Асвіо Банк

Банк Альянс

Банк Восток

Банк Глобус

Банк Грант

Банк Земельний Капітал

Банк Інвестицій та заощаджень

Банк Львів

Банк Південний

Банк Січ

Банк Український капітал

Форвард Банк

RwS Банк

Ідея Банк

Індустріал Банк

КомІнБанк (Комерційний Індустріальний Банк)

Комінвестбанк

Профінеф (Українська фінансова група)

Конкорд Банк

Банк Кредит Дніпро

Кредобанк

КристалБанк

Мегабанк

МетаБанк

Міжнародний інвестиційний банк

Мотор Банк

МТБ Банк

Оксі Банк

OTP Банк

Pinbank Перший Інвестиційний Банк

Піреус Банк

Полікомбанк

Полтава-Банк

Правекс Банк

РадаБанк

ТАСкомБанк

Банк Інвестицій та заощаджень

Укрексімбанк

Юнекс Банк

Універсал Банк

Кредитвест Банк

ЄПБ – Європейський Промисловий Банк

ПУМБ (Перший Український міжнародний банк)

Інші банки

Що робити, якщо Western Union блокує отримання виплати від УВКБ ООН?

Якщо у вас виникла проблема з отриманням виплати від УВКБ ООН через сервіс Western Union, можливо, проблема пов’язана з міжнародними санкціями, що діють на тимчасово непідконтрольних українському уряду територіях. Як отримати виплату в такому випадку — читайте тут.

3) Через мобільний додаток та систему грошових переказів

Ви отримаєте SMS-повідомлення з наступним текстом:

“Ви можете отримати грошову допомогу від УВКБ ООН. Протягом 7 днів зареєструйтесь в Vibrant, щоб отримати свої кошти [link].”

Вам потрібно буде завантажити додаток Vibrant для того, щоб отримати грошову допомогу від УВКБ ООН на цифровий гаманець. Створіть обліковий запис у Vibrant, використовуючи номер телефону, місяць та рік народження за якими ви зареєструвались на отримання допомоги. Як тільки ваші дані будуть перевірені, ви отримаєте повідомлення в додатку, та допомога буде перерахована на ваш гаманець.

Ви можете отримати свої кошти через систему грошових переказів MoneyGram готівкою чи зарахуванням на банківський рахунок (рекомендовано перевірити з вашим банком, чи він підтримує таку послугу). Користуйтесь підказками всередині додатку, заповніть заявку про зняття коштів та отримайте код переказу. Відвідайте будь-яке партнерське відділення MoneyGram, щоб отримати допомогу готівкою. Знайдіть найближче до вас відділення MoneyGram тут. Рекомендовано зателефонувати до відділення MoneyGram заздалегідь, щоб пересвідчитися, що вони доступні. У відділенні MoneyGram, скажіть консультанту, що це транзакція на отримання коштів. Не забудьте принести документ, що засвідчує вашу особу (паспорт громадянина України, закордонний паспорт, ДІЯ), та код переказу з MoneyGram.

Якщо виникли питання

Якщо у вас є питання або ви зіткнулися з проблемами в користуванні додатком, ви можете переглянути сторінку з FAQ’s.

Vibrant надає підтримку в чаті та електронною поштою. Будь ласка, надішліть електронний лист на helpua@vibrantapp.com або натисніть ? у програмі Vibrant, щоб звʼязатися з агентом через чат.

З питань, пов’язаних із отриманням готівки або MoneyGram, зверніться безпосередньо до служби підтримки клієнтів Moneygram:

Електронна адреса: digitalsupport@moneygram.com

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.