20
Тег:
Економіка
20

Деякі сім’ї можуть отримати грошову допомогу у 14 областях України – що відомо

Автор -
Журналіст
Деякі сім’ї можуть отримати грошову допомогу у 14 областях України – що відомо

В Україні деякі сім’ї можуть отримати грошову допомогу. Її видаватимуть у 14 областях країни.

Деякі українські сім’ї можуть отримати грошову допомогу. Сума складатиме 21 600 гривень на одну особу.

Виплата здійснюватиметься протягом пів року благодійною організацією “Карітас-Спес Україна”. Про це повідомили у Бахмут IN.UA, передають Новини України – НСН.

Кому і в яких областях виплачуватимуть кошти

Нарахування в розмірі 3600 гривень на кожну особу зі сім’ї протягом шести місяців виплатиться для осіб, які проживають на території:

  • Львівської Архідієнції (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Тернопільська області);
  • Київсько-Житомирської Дієнції (Київська, Житомирська, Чернігівська та Черкаська області);
  • Харківсько-Запорізької Дієнції (Харківська, Донецька, Луганська, Полтавська, Сумська та Запорізька області).

Деякі сім’ї можуть отримати грошову допомогу у 14 областях України – що відомо

Деякі сім’ї можуть отримати грошову допомогу у 14 областях України – що відомо

Заяву на грошову допомогу мажуть подати:

  • багатодітні родини, які перебувають в скрутному матеріальному становищі (в тому числі й ВПО);
  • одинокі літні люди, які вже старше 70 років;
  • одинокі батьки/матері з дітьми, які потребують коштів;
  • родини з дітьми під опікою;
  • родини з особами, які мають інвалідність.

Однак ті сім’ї, які вже отримували грошову допомогу від “Карітас-Спес” в межах проєкту “Родина родині” у 2022-2023 році, в цьому році її вже не отримують.

Які документи потрібні

Спочатку заявнику треба заповнити спеціальну анкету, в яку потрібно буде завантажити фотографії наступних документів:

  • довідку ВПО
  • фото документа, що підтверджує статус багатодітної сім’ї;
  • фото документа, який підтверджує інвалідність (довідка/посвідчення про інвалідність, а для дітей — довідка від лікаря);
  • фото документів, які засвідчують те, що ви батько-одинак або мати-одинак;
  • фото документів, які засвідчують те, що дитина знаходиться під опікою;
  • фото документів, які підтверджують вік (для осіб 70+ років — це пенсійне посвідчення).
  • Варто зауважити, що розмір завантажених фото не має перевищувати 5 мегабайтів.

Якщо виникнуть будь-які запитання, то можна звернутись на гарячу лінію за номером 080 030 03 44.

Ще новини України: Багатоцільова грошова допомога в Україні: 20 організацій, які її надають

Схожі публікації

Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×