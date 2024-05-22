Грошова допомога від Карітас видаватиметься у деяких територіальних громадах. Відкрито реєстрацію на отримання виплат для деяких категорій громадян

Карітас Волноваха” відкриває реєстрацію на отримання грошової допомоги.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Карітас Волноваха.

23-24 травня триватиме прийом заявок на отримання грошової допомоги від Карітас Волноваха на червень для тих, хто ще отримував допомогу.

Реєстрація на отримання допомоги відкрита для осіб, які проживають у Великоновосілківській та Вугледарській ОТГ

Допомогу можуть отримати громадяни, які відповідають наступним чотирьом критеріям:

1. котрі ПРОЖИВАЮТЬ на даний момент (підтвердження геолокація) в цих громадах

2. котрі НЕ ОТРИМУВАЛИ у Карітас грошову допомогу від серпня 2023

3. дохід на 1 особу менше 6 318 грн на місяць

4. особи з числа:

багатодітних родин

самотні мати/батько

важкохворі з підтвердженими довідками

особи з інвалідністю 1,2 груп, дитина з інвалідністю

одинокі пенсіонери (без допомоги дітей)

вагітні/годуючі (з дітьми до 3-х років)

малозабезпечені, безробітні

Грошова допомога від Карітас на червень – хто може отримати, як зареєструватися

Умови надання допомоги:

1. протягом 3 місяців не отримував/не отримує грошову допомогу від інших організацій, в тому числі і мережі Карітас.

2. Для отримання допомоги необхідно наявність банківського рахунку (або можливість його відкриття)

3. Допомога є одноразово!

Види допомоги:

Багатоцільовий грошовий грант 10800 на 1 особу (максимум 4 на родину) –

Медичний грант 6600 на особу (необхідні підтверджуючі документи про хворобу та після отримання коштів потрібно надати звіт за використані кошти чеками)

Реєстрація на медичні гранти є на постійній основі

Попередній запис на відбір:

1. Зателефонуйте за номером гарячої лінії 0 800 336 734

2. 23-24 травня з 9:30 до 16:00 та залиште заявку.

«На гарячій лінії працівники більш детально ознайомлять Вас з умовами участі в програмі. Всі дзвінки по Україні безкоштовні”, – йдеться в повідомленні.

Важливо після подання заявки бути на зв’язку.

Зауважимо, що допомога надається в рамках проекту «Підтримка та забезпечення базових потреб особливо вразливих людей, що постраждали від війни, які проживають у зоні 0-50 км уздовж лінії зіткнення на Півдні та Сході України», що фінансується МБФ «Карітас Німеччини» за участю GFFO (Міністерство закордонних справ Німеччини).

Ще новини України: Перетин кордону перевізниками – у ДПСУ відповіли, чи потрібні їм військово-облікові документи