Грошова допомога від Карітас видаватиметься у деяких територіальних громадах. Відкрито реєстрацію на отримання виплат для деяких категорій громадян
Карітас Волноваха” відкриває реєстрацію на отримання грошової допомоги.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Карітас Волноваха.
23-24 травня триватиме прийом заявок на отримання грошової допомоги від Карітас Волноваха на червень для тих, хто ще отримував допомогу.
Реєстрація на отримання допомоги відкрита для осіб, які проживають у Великоновосілківській та Вугледарській ОТГ
Допомогу можуть отримати громадяни, які відповідають наступним чотирьом критеріям:
1. котрі ПРОЖИВАЮТЬ на даний момент (підтвердження геолокація) в цих громадах
2. котрі НЕ ОТРИМУВАЛИ у Карітас грошову допомогу від серпня 2023
3. дохід на 1 особу менше 6 318 грн на місяць
4. особи з числа:
- багатодітних родин
- самотні мати/батько
- важкохворі з підтвердженими довідками
- особи з інвалідністю 1,2 груп, дитина з інвалідністю
- одинокі пенсіонери (без допомоги дітей)
- вагітні/годуючі (з дітьми до 3-х років)
- малозабезпечені, безробітні
Грошова допомога від Карітас на червень – хто може отримати, як зареєструватися
Умови надання допомоги:
1. протягом 3 місяців не отримував/не отримує грошову допомогу від інших організацій, в тому числі і мережі Карітас.
2. Для отримання допомоги необхідно наявність банківського рахунку (або можливість його відкриття)
3. Допомога є одноразово!
Види допомоги:
- Багатоцільовий грошовий грант 10800 на 1 особу (максимум 4 на родину) –
- Медичний грант 6600 на особу (необхідні підтверджуючі документи про хворобу та після отримання коштів потрібно надати звіт за використані кошти чеками)
Реєстрація на медичні гранти є на постійній основі
Попередній запис на відбір:
1. Зателефонуйте за номером гарячої лінії 0 800 336 734
2. 23-24 травня з 9:30 до 16:00 та залиште заявку.
«На гарячій лінії працівники більш детально ознайомлять Вас з умовами участі в програмі. Всі дзвінки по Україні безкоштовні”, – йдеться в повідомленні.
Важливо після подання заявки бути на зв’язку.
Зауважимо, що допомога надається в рамках проекту «Підтримка та забезпечення базових потреб особливо вразливих людей, що постраждали від війни, які проживають у зоні 0-50 км уздовж лінії зіткнення на Півдні та Сході України», що фінансується МБФ «Карітас Німеччини» за участю GFFO (Міністерство закордонних справ Німеччини).
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