В Держприкордонслужбі розповіли, як здійснюється перетин кордону перевізниками і які документи вони мають пред’явити

В деяких категорій чоловіків наразі не перевіряють військово-облікові документи при виїзді за кордон.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

“На цей час ми не перевіряємо наявність військово-облікового документа в інших категоріях осіб, які правилами перетину кордону прописані окремими пунктами, відносно яких чітко зазначені умови перетину кордону”, – пояснив Демченко..

Перетин кордону перевізниками – у ДПСУ відповіли, чи потрібні їм військово-облікові документи

Андрій Демченко пояснив, що до таких категорій, зокрема, відносяться люди:

з інвалідністю,

особи, які супроводжують людей чи дітей з інвалідністю,

які перевозять гуманітарну допомогу.

водії, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів,

працівники залізниці, авіаційної галузі та морської галузі

“Загалом змін до правил перетину кордону громадянами України, що затверджені постановою уряду №57 на цей час ще не внесено, але варто очікувати, що такі зміни через деякий час відбудуться і коли будуть, скажімо так, змінені, можливо, умови для більшої категорії осіб, то ми, звісно, про це повідомимо”, – додав речник ДПСУ.

Як ми повідомляли раніше, відповідно до постанови Кабміну №563 від 16 травня 2024 року, чоловіки, яких зняли з військового обліку через виїзд за кордон більш ніж на 3 місяці, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності цією постановою особисто з’явитися в районний (міський) встати на військовий облік.

Правило стосується тих, хто був знятий з обліку до 16 травня 2024 року.

Тобто, з 16 червня 2024 року чоловіки, які не виконають цієї вимоги, не зможуть отримати низку консульських послуг, наприклад оформлення закордонного паспорта або посвідчення водія.

Для встановлення на військовий облік необхідно мати при собі паспорт громадянина України, документ, що підтверджує місце проживання за кордоном (наприклад, договір оренди житла), а також військовий квиток (за наявності).

Ще новини України: В Україні змінилися графіки відключення світла – з якого часу діятимуть