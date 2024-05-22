В Україні 22 травня графіки відключення світла змінили. Вони почнуть діяти раніше

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на “Укренерго”.

Так, погодинні графіки відключення електроенергії для промислових, а також побутових споживачів по усій території України почнуть діяти з 19:00. Раніше повідомлялось, що вони діятимуть з 20.00.

Причина перенесення часу дії графіків полягає у збільшенні хмарності, яка заважає роботі СЕС.

“Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується”, – додає “Укренерго”.

В Україні змінилися графіки відключення світла – з якого часу діятимуть

Як мі повідомляли раніше, графіки обмеження енергопостачання почали запроваджувати 14 травня після посилення росією масованих обстрілів України. Ціллю окупантів здебільшого є енергетична інфраструктура країни.

Також українців попередили, що у зв’язку із руйнуванням великої кількості ТЕС можливий дефіцит електроенергії.Частково йогг можуть покрити імпортом, але повністю компенсувати споживання скоріш за все не вдасться.

Відключення електрики можливі також влітку. А взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за теплої погоди.. Про це повідомли в “Укренерго”.

Разом з цим розглядається питання про підвищення тарифів на електроенергію.

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