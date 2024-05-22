Верховна рада України ухвалила в першому читанні законопроект, згідно якого інспекторам із паркування буде заборонено тимчасово затримувати авто під час воєнного стану

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланняма на народного депутата Ярослава Железняка.

За даними Железняка, проект №9092-3 підтримали 234 депутати.

Що передбачено законопроектом

Згідн з документом інспекторів з паркування позбавлять права тимчасового затримання транспортних засобів. Такі повноваження будуть лише у Національної поліції.

Інспекторам з паркування заборонять затримувати авто під час воєнного стану

“Прийняття акта врегулює питання тимчасового затримання авто, зокрема, під час повітряної тривоги, та дозволить зберегти життя водіїв, які змушені швидко залишати авто для пошуку укриття, порушуючи правила зупинки або стоянки”, – йдеться в пояснювальній записці до проекту.

В пояснювальній записці до проекту зазначається, що населені пункти України зазнають масованих ракетних атак. Під час повітряної тривоги водії змушені швидко залишати транспортні засоби та шукати укриття. При цьому автовласники часто порушуюють правила зупинки або стоянки в межах відповідного населеного пункту.

“В такому разі, з етичної та моральної точки зору неприпустимо вимагати від водіїв не порушувати правила зупинки або стоянки, адже в першу чергу вони повинні піклуватися про власне життя та здоров’я, а не про дотримання Правил дорожнього руху”, – йдеться в документі.

За статистикою, за рік дії воєнного стану в Україні через війну з росією кількість випадків тимчасового затримання ТЗ зросла. Часто такі затримання відбуваються навіть без законних підстав. Особливо ганебна ситуація склалась у великих містах: Київ, Харків, Дніпро, Одеса тощо, зазначають автори проекту.

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