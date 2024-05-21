В Україні подорожчає автострахування – деталі законопроекту

Верховна Рада підтримала законопроект про реформу автострахування, згідно якого суттєво підвищать вартість страховки від ДТП та суми відшкодування

Рада ухвалила новий закон про ОСЦПВ власників наземних ТЗ замість закону, який діяв з 2005 року.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, проект закону №8300 підтримали 294 депутати.

Зараз ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю становить 320 тисяч гривень на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих – 160 тисяч гривень на одного потерпілого, але не більше 800 тисяч гривень на одну страхову подію.

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Згідно з законопроектом упродовж двох років поетапно збільшаться суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб до 1 млн гривень на одного потерпілого та 20 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб – до 2 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб

Крім того, упродовж чотирьох років після року вступу України до Європейського Союзу пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб, до не менше ніж 52 млн гривень на одну потерпілу фізичну особу та 258 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, – до не менше ніж 52 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих

Також закон:

запроваджує швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (до 90 днів);

розширює застосування європротоколу – оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції;

запроваджує порядок розрахунку розміру страхової виплати без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі, необхідному для відновлення транспортного засобу.

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