На Львівщині у будинку знайшли мертвими 5-х людей – попередньо, вони учаділи

На Львівщині у будинку знайшли мертвими 5-х людей. Про це повідомляє Національна поліція, передає НСН. Поліцейські розслідують обставини смерті п’ятьох осіб у Львівському районі.

Попередня причина смерті людей – отруєння чадним газом. Ще двоє дітей у важкому стані госпіталізовані.

7 жовтня близько 20.00 у відділ поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 надійшло повідомлення про те, що в будинку одного з сіл Львівського району виявлено тіла кількох людей без ознак життя.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. У будинку правоохоронці виявили тіла п’ятьох місцевих мешканців – жінок віком 29, 53 і 75 років та чоловіків віком 33 і 57 років. Попередньо встановлено, що причиною загибелі людей стало отруєння чадним газом.

Окрім того, з діагнозом «отруєння чадним газом» медики госпіталізували двох хлопчиків віком сім і дев’ять років.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, призначено експертизи.

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