Дядько випадково застрелив племінника під час полювання – трагедія на Львівщині

Під час полювання чоловік випадково застрелив племінника, переплутавши його зі звіром. Трагедія на Львівщині сталася пізно увечері 23 вересня. Поліція повідомила про неї сьогодні, передає НСН.

За фактом вбивства через необережність поліцейські відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, що загрожує мисливцю – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Подія сталась 23 вересня близько 23.30 в одному з лісових масивів на території Стрийського району. Як встановили співробітники відділу поліції №3 Стрийського районного управління поліції, під час полювання 63-річний мешканець міста Сколе, здійснив постріл з мисливського карабіна «Сайга», влучивши у свого племінника – жителя Львова віком 38 років.

За словами мисливця, він з родичем полював на дичину та в темноті переплутав його зі звіром. Куля влучила чоловіку у шию, спричинивши тілесні ушкодження, від яких він помер на місці події.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Мисливець затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Також правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження зброю, з якої був здійснений смертельний постріл.

Досудове розслідування триває.

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