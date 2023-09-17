В Одесі 40-річний чоловік викрав у сусідки черепаху і з’їв її. Поліція повідомила «гурману» про підозру у викраденні та жорстокому поводженні з твариною. Про це повідомляє Національна поліція в Одеській області, передає НСН.

40-річний чоловік викрав у сусідки червоновуху прісноводну черепаху, яку зварив і з’їв. Слідчі кваліфікували його дії відразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує позбавлення волі.

Подія мала місце у липні цього року у багатоквартирному будинку Хаджибейського району Одеси. Перебуваючи у спільній з сусідкою веранді, зловмисник побачив у ванночці домашніх улюбленців жінки – двох красновухих американських черепах. Вирішивши приготувати собі екзотичну страву, містянин таємно викрав одну з тварин, кухонним молотком розбив їй панцир, зварив та з’їв.

Викрав у сусідки черепаху і з’їв

Виявивши відсутність черепахи, потерпіла звернулася до працівників відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1, на території обслуговування якого сталася подія. Під час слідства поліцейські встановили особу, причетну до зникнення тварини, та всі обставини злочину, і вилучили речові докази.

«За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у таємному викраденні чужого майна, тобто крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у жорстокому поводженні з твариною, яка належать до хребетних, що призвело до її загибелі. Дані кримінальні правопорушення кваліфікуються за ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкцій вказаних статей, максимальне покарання, яке загрожує чоловіку – позбавлення волі на строк до восьми років. Слідство триває», – повідомила заступниця начальника слідчого відділення територіального підрозділу поліції Анастасія Черненко

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