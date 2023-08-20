Підліток вкрав два кросівки на праву ногу – тепер йому загрожує в’язниця

На Полтавщині підліток у салатовій балаклаві вкрав у магазині два кросівки на праву ногу, тепер йому загрожує ув’язнення.

У Полтавській області співробітники правоохоронних органів встановили обставини крадіжки кросівок із магазину в Миргороді.

Про це пише НСН з посиланням на офіційний портал Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Повідомляється, що 15 серпня до поліції звернулася працівниця одного з миргородських магазинів. Жінка розповіла, що невідомий у салатовій балаклаві вкрав із магазину кросівки.

На місце події прибули співробітники оперативних служб Миргородського районного відділу поліції разом зі слідчо-оперативною групою.

Правоохоронцям вдалося встановити особу грабіжника, зокрема завдяки записам із камер відеоспостереження.

Як зазначають у поліції, кросівки вкрав підліток 2006 року народження. Під час обшуку слідчі знайшли та вилучили в нього згадане взуття. Як виявилося, обидва кросівки були на праву ногу.

На Полтавщині підліток у зеленій балаклаві вкрав два кросівки на праву ногу

Розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, яка передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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