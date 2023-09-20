На Львівщині знайшли тіло 16-річної дівчини біля колії – поліція проводить розслідування

На Львівщині знайшли тіло 16-річної дівчини біля залізничної колії, повідомляє поліція, передає НСН.

Поліцейські розслідують обставини загибелі 16-річної студентки внаслідок наїзду потяга на Львівщині.

18 вересня, близько 8.00, до поліції надійшло повідомлення, що на перегоні у селі Ожидів Золочівського району виявлено тіло дівчини.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції № 2 Золочівського районного відділу поліції. Правоохоронці виявили неподалік залізничної колії тіло дівчини з травмами, характерними для наїзду потяга. Особу загиблої, 16-річної жительки села Ожидів, студентки другого курсу одного з львівських вишів, встановлено.

Також встановлено, що вночі студентка була збита невстановленим потягом, внаслідок чого отримала травми, несумісні з життям.

За фактом слідчі Золочівського районного відділу відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Правоохоронці вкотре звертаються до громадян – будьте максимально уважні та обережні, перебуваючи на залізничних коліях, переходьте їх тільки у встановлених місяцях, переконавшись у відсутності потяга. Пам’ятайте, що залізниця є зоною підвищеної небезпеки.

Ще новини України: З колонії утік вбивця 11-річної Дарини Лук’яненко – де може перебувати небезпечний злочинець