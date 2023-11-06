Запорізький та Нікопольський заводи феросплавів призупинили роботу – що відомо

Запорізький та Нікопольський заводи феросплавів, які входять до групи “Приват” Ігоря Коломойського, зупинили свою діяльність.

Про це йдеться в повідомленні ЗФЗ, передає НСН.

Запорізький та Нікопольський заводи феросплавів призупинили роботу

“Враховуючи досвід попереднього зимового періоду в умовах обмежень в постачанні електроенергії, обумовлених руйнуванням об’єктів критичної інфраструктури та необхідності забезпечення теплом мешканців області, зменшення навантаження на енергомережу області та України, а також наявність залишків феросплавів на складах підприємства, було прийнято рішення по зупинці пічних агрегатів для проведення ремонтних робіт, які при їх поточній роботі провести неможливо”, сказано в повідомленні.

Це робиться з метою підготовки обладнання до стабільної роботи по закінченню опалювального сезону, з максимально ефективним виробництвом.

У компанії додали, що рішення приймалося з урахуванням замовлень вітчизняних покупців на цей період, які будуть забезпечені наявними залишками феросплавів.

“Персонал залишається важливою складовою корпоративної соціальної відповідальності АТ “ЗФЗ” – навіть під час воєнного стану. В зазначений період зупинки для проведення ремонтів з метою утримання кваліфікованих спеціалістів їм буде забезпечена своєчасна виплата заробітної плати згідно з законодавством України”, зазначили на підприємстві.

Також незважаючи на те, що законодавча норма дає можливість адміністрації заводу не виплачувати середній заробіток мобілізованим співробітникам підприємства, на заводі не планують припиняти такі виплати.

“Для стабільної роботи підприємства має бути гарантоване забезпечення електроенергією та водопостачання. Працездатність печей напряму залежить від зазначених факторів. Наявність переривання постачання електроенергії та води негативно впливає на технічний стан пічних агрегатів при їх дуже високій вартості (вартість тільки однієї печі сягає сотень мільйонів гривень). Також кожен запуск та розігрів печі супроводжується значними капіталовкладеннями та виробництвом некондиційних феросплавів”, пояснили в ЗФЗ.

Також міський голова Нікополя Олександр Саюк під час своєї пресконференції підтвердив зупинку з 1 листопада Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ).

Як повідомлялось, Покровський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК, раніше – Орджонікідзевський ГЗК) і Марганецький ГЗК (МГЗК, обидва – Дніпропетровська обл.), що входять до групи, призупинили видобуток і переробку сирої марганцевої руди.

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